Вильфанд рассказал о продлении теплого периода на десять дней

В этом году, по предварительному прогнозу, "бархатный сезон" на юге европейской территории будет длиться дольше обычного , рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С чем это связано? В этом году очень долго над Черным морем наблюдалась антициклональная погода. Лето в Краснодарском крае выдалось жаркое, с небольшим количеством осадков. Особенность усвоения солнечной энергии морем заключается в том, что эта энергия попадает на морскую поверхность и дальше не расходуется, в отличие от континентальной поверхности. Почва получает днем энергию, а ночью почти всю отдает. А океан "жадный". Он аккумулирует энергию и передает в нижние слои моря. Проще говоря, море в этом году очень хорошо прогрелось - на несколько десятков метров. Его температура сейчас выше обычного", - объяснил Вильфанд.

По словам синоптика, это означает, что в сентябре, когда "бархатный сезон" только начнется, море станет отдавать тепло более медленно. И теплый период осенью на юге продлится дольше обычного. Как правило, "бархатный сезон" заканчивается в середине сентября. В этом году он может затянуться до конца первого осеннего месяца. По крайней мере, теплый период увеличится на десять дней.

"Бархатный сезон" - самое комфортное время для отдыха на юге. В этот период уже нет днем изнуряющей жары, но море очень теплое и приятное. "Это время, когда температура воздуха и воды примерно одинаковые - в диапазоне от 21 до 25 градусов",- уточняет Вильфанд.

Теплее в сентябре обычно бывает в южной половине Краснодарского края - это Туапсе, Сочи и его пригород Адлер, а также в соседней Абхазии. Здесь везде преобладает субтропический влажный климат. В зоне, где климат больше относится к средиземноморскому (Крым), в сентябре может быть холоднее - чуть выше 20 тепла в дневные часы. Однако год на год не проходится. Бывает, что в том же Сочи или Абхазии в сентябре оказывается холоднее, чем в октябре или ноябре.