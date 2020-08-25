Вильфанд рассказал о продлении теплого периода на десять дней

Новости

Трамп: США справятся с коронавирусом даже без вакцины 02:52
Российские ученые представили новый прибор для поиска людей под завалами 02:52
Власти Калифорнии сообщили об увеличении площади лесных пожаров 02:04
Почти 80 контейнеров с ядовитыми веществами нашли в порту Бейрута 01:45
СМИ: "Спартак" купит участника полуфинала Лиги чемпионов 01:12
В Саудовской Аравии невеста попросила жениха сдать тест на COVID-19 00:42
Главный военный разведчик Дании отстранен от службы 00:30
Грета Тунберг готова вернуться в школу после годичного перерыва 24.08.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 24.08.2020
Глава Тувы сообщил, что во второй раз заразился Covid 24.08.2020
За время пандемии Россия нарастила экспорт товаров ННЭ 24.08.2020
В США выстрелившие в чернокожего полицейские отстранены от работы 24.08.2020
Овечкин украсил обложку игры NHL 2021 24.08.2020
Москалькова надеется, что власти США изменят меры наказания для Осиповой 24.08.2020
В Гонконге впервые в мире зафиксирован случай повторного заболевания COVID 24.08.2020
Путин и Лукашенко обсудили участие Беларуси в тестировании вакцины от коронавируса 24.08.2020
Росстандарт утвердил нацстандарты интернета вещей 24.08.2020
Медведев предложил синхронизировать государственные и партийные проекты 24.08.2020
Россия обсудила вопросы военного сотрудничества с Бразилией и Алжиром 24.08.2020
Финал конкурса "Учитель года России" перенесут на 2021 год 24.08.2020
Усэйн Болт заразился коронавирусом на собственном дне рождения 24.08.2020
Алексиевич вызвали в СК Беларуси по делу о Координационном совете оппозиции 24.08.2020
Суарес не нужен новому тренеру "Барселоны" 24.08.2020
Продлен прием идей на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" 24.08.2020
КДК РФС закрыл фанатский сектор "Спартака" на один матч 24.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 03:00
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о продлении теплого периода на десять дней

Текст: Ольга Игнатова
В этом году, по предварительному прогнозу, "бархатный сезон" на юге европейской территории будет длиться дольше обычного , рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Губернатор Приморья пообещал наказывать синоптиков за неточный прогноз

"С чем это связано? В этом году очень долго над Черным морем наблюдалась антициклональная погода. Лето в Краснодарском крае выдалось жаркое, с небольшим количеством осадков. Особенность усвоения солнечной энергии морем заключается в том, что эта энергия попадает на морскую поверхность и дальше не расходуется, в отличие от континентальной поверхности. Почва получает днем энергию, а ночью почти всю отдает. А океан "жадный". Он аккумулирует энергию и передает в нижние слои моря. Проще говоря, море в этом году очень хорошо прогрелось - на несколько десятков метров. Его температура сейчас выше обычного", - объяснил Вильфанд.

По словам синоптика, это означает, что в сентябре, когда "бархатный сезон" только начнется, море станет отдавать тепло более медленно. И теплый период осенью на юге продлится дольше обычного. Как правило, "бархатный сезон" заканчивается в середине сентября. В этом году он может затянуться до конца первого осеннего месяца. По крайней мере, теплый период увеличится на десять дней.

"Бархатный сезон" - самое комфортное время для отдыха на юге. В этот период уже нет днем изнуряющей жары, но море очень теплое и приятное. "Это время, когда температура воздуха и воды примерно одинаковые - в диапазоне от 21 до 25 градусов",- уточняет Вильфанд.

Теплее в сентябре обычно бывает в южной половине Краснодарского края - это Туапсе, Сочи и его пригород Адлер, а также в соседней Абхазии. Здесь везде преобладает субтропический влажный климат. В зоне, где климат больше относится к средиземноморскому (Крым), в сентябре может быть холоднее - чуть выше 20 тепла в дневные часы. Однако год на год не проходится. Бывает, что в том же Сочи или Абхазии в сентябре оказывается холоднее, чем в октябре или ноябре.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

Главное сегодня

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в РФ
МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси
Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты трех стран
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М
За что могут отобрать подаренную квартиру
Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых