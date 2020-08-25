Владимир Путин пообщался с выпускниками "школы губернаторов"

Главное для любого управленца - умение слышать людей и понимать проблемы страны. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Программу не случайно называют "школой губернаторов": среди ее слушателей 29 руководителей регионов.

За три года программа стала кузницей управленческих кадров, оценил Владимир Путин. Ее участники востребованы на всех уровнях власти. Среди выпускников руководители 29 регионов, пять федеральных министров, заместители председателей Совфеда и Госдумы, мэры крупных городов. "Причем нередко назначения на такие высокие, ответственные должности происходят или происходили прямо в процессе обучения", - сказал президент.

Программа была запущена в 2017 году по его поручению. Цель - подготовка управленцев для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровня. С самого начала было принято принципиальное решение, что участвовать в программе могут не те, за кого кто-то попросил, кто использовал "телефонное право", а настоящие профессионалы, доказавшие способность работать, отвечать на вызовы, с которыми сталкиваются страна, регионы, добиваться изменений, причем как на уровне муниципалитетов, так и регионов, подчеркнул Путин. За три года обучение прошли 224 слушателя.

Участвовать в программе могут не те, за кого кто-то попросил, кто использовал "телефонное право", а настоящие профессионалы

"Без необходимых личных качеств на госслужбе, во всяком случае, делать нечего", - убежден президент. "Главное для любого управленца - это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан", - пояснил он. "Государственная служба, она и называется "служба", потому что это служение, в данном случае гражданам России", - сказал Путин. "Какой бы пост человек ни занимал, он прежде всего всегда должен оставаться человеком. Только при этом условии ваши знания, передовые знания, безусловно, и компетенции будут работать на достижение главной цели - повышение благополучия и благосостояния граждан страны", - заключил он.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что благодаря проекту понял важность современных технологий и теперь использует их в своей работе. "Мы начинали наш образовательный процесс как команда однокашников - ребята, которые пришли, которые друг друга знали через телефонные справочники, а на сегодняшний день мы одна большая команда единомышленников, команда друзей", - оценил Котяков. И многие рабочие вопросы решаются значительно быстрее. До своей нынешней работы Котяков в министерстве финансов курировал соцсферу, и Путин заметил, что хотя минфин "все критикуют обычно за то, что они слишком прижимистые и не уделяют внимания социальным вопросам", пример Котякова - подтверждение, что все не так. Минфин занимается вопросами соцполитики и из своих рядов еще и выдвигает людей, которые профессионально начинают заниматься именно этой сферой.

Оренбургский губернатор Денис Паслер признался: "Я практически никого не знал, а сегодня мы все одна дружная команда". На вопрос президента, чему он научился, чтобы применять знания на региональном уровне, Паслер ответил, что поиску специалистов и коммуникации. "Понятно, кадры решают все - известная фраза", - прокомментировал глава государства, но все же спросил еще раз, какие именно практические навыки удалось получить. Паслер сослался на министра здравоохранения Михаила Мурашко, который в период пандемии помог ему разбирать различные кейсы по решению проблем региона.

Главное для любого управленца - умение слышать людей, чувствовать и понимать их проблемы

- Ясно, теория важна, но теория мертва, как известно, если она без практики, - заметил Путин. - Надо всегда чувствовать, что можно использовать, а те, кто вам преподает, должны выстраивать свою работу таким образом, чтобы нацеливать вас на достижение конкретных результатов в работе.

Фото: РИА Новости

Замгубернатора Севастополя Мария Литовко назвала победу в конкурсе "Лидеры России" самой важной в жизни. После этого она встретилась с президентом, и он поддержал идею по развитию яхтенного туризма. "Крым в целом и Севастополь в частности - как раз то место, где яхтенный туризм может и должен развиваться активно", - заметил глава государства и уточнил, что еще нужно сделать. Выяснилось, что необходимо решить вопросы инфраструктуры и законодательства. "Имейте в виду, что бюрократических рогаток будет еще достаточно много, поэтому вы настраивайтесь на серьезную работу по преодолению этих препятствий", - сказал Путин, добавив, что делает все, чтобы с 2021 года заработала регуляторная "гильотина" по избавлению от административных ограничений.

29 руководителей регионов прошли обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС по спецпрограмме

Говоря про инфраструктуру, президент подчеркнул, что нужно привлекать инвесторов со всей России. "К сожалению, нам создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее, - сказал он. - Но это все дело техники: было бы желание - мы любые сложности преодолеем". Необходимо создавать условия для привлечения инвестиций, и они обязательно будут, уверен он.