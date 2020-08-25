Власти Калифорнии сообщили об увеличении площади лесных пожаров

Площадь пожаров на севере Калифорнии возросла до 485,6 тысяч гектаров. По данным пожарной службы штата, с 15 августа молнии выжгли 1,2 миллиона акров земли. Агентство Associated Press сообщает о семи жертвах стихийного бедствия.

На борьбу с возгораниями в Калифорнию направлено около сотни дополнительных спецмашин из соседних штатов. Свою помощь прислали Аризона, Айдахо, Нью-Мексико, Техас, Орегон, Юта и Вашингтон, уточняет ТАСС.

В ликвидации огня задействованы более 14 тысяч пожарных, свыше 2,4 тысяч машин и 310 бульдозеров. Помощь Калифорнии окажут федеральные власти, соответствующее распоряжение уже дал президент США Дональд Трамп.