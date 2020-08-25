Володин допустил, что ситуация с Навальным могла быть провокацией извне

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым проанализировать случившееся с Алексеем Навальным и выяснить, не было ли здесь умышленных усилий иностранных государств по дестабилизации обстановки в России, сообщает сайт нижней палаты парламента.

"Нам необходимо всесторонне изучить случившееся. Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - заявил председатель ГД.

Вячеслав Володин позитивно оценил решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель оказать помощь Навальному.

"Однако последовавшие затем заявления Меркель и (Жозепа) Борреля (верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности - прим. "РГ") заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - отметил глава нижней палаты.

"Обращает на себя внимание, что это произошло после подведения итогов выборов президента Республики Беларусь, когда началось давление на Россию из‑за рубежа, чтобы наша страна не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии", - подчеркнул Володин. "При этом страны Евросоюза, Украина, США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства Беларусь, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации. Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места", - добавил он.

Комментируя действия российских специалистов в ситуации с Навальным, председатель ГД высказал слова благодарности "летчикам, которые моментально отреагировали на ухудшение самочувствия пассажира и совершили экстренную посадку в Омске".

Он также отметил "профессиональные действия врачей не только на региональном, но и на федеральном уровне, которые без промедления приступили к реанимационным действиям и проведению консилиума". "Важно, чтобы такое отношение было ко всем пациентам", - считает спикер.

"В нашей стране не делят людей, которым нужна помощь, на категории. Будь они представителями партии власти или оппозиции", - отметил он.