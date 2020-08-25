ВС Беларуси отклонил жалобу о непризнании итогов выборов

Верховный суд Беларуси отказал в возбуждении дел по итогам прошедших президентских выборов. К такому решению суд пришел по итогам рассмотрения жалобы со стороны бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, оспаривавшей результаты голосования.

"В возбуждении дела по жалобе Тихановской Светланы Георгиевны на решение Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 августа 2020 года (постановление № 133) отказать. Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит", - говорится в опубликованном на сайте суда решении.

Аналогичные решения были приняты и по жалобам других кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева и Анны Канопацкой.