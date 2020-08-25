Рынок краткосрочной аренды помещений в Китае начал оправляться от негативного эффекта пандемии COVID-19: объем транзакций возрастает, говорится в отчете, выпущенном центром исследования экономики совместного потребления - подразделением Государственного информационного центра.

В первые пять месяцев текущего года объем транзакций на рынке краткосрочной аренды помещений упал на 72,1 процента, говорится в отчете. Однако в марте сектор начал приходить в норму: в этом месяце объем транзакций вырос на 78 процентов, в апреле - на 199 процентов, а в мае - на 35 процентов.