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Вышел новый трейлер "Воспитанных волками" Ридли Скотта

Новости
    25.08.2020, 11:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале HBO Max опубликован второй трейлер фантастического сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" - еще более грандиозный и впечатляющий, чем первый.

Фото: youtube.com
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Трехминутный ролик рассказал начало истории и раскрыл ряд важных деталей сюжета. Согласно которому два андроида на корабле-ковчеге прибывают на девственную планету с разрушенной тотальной войной Земли и начинают взращивать там в инкубаторе детей в попытке возродить человечество. При этом скрывая, что их "родители" - андроиды.

После на планету высаживается другая группа законсервированных и размороженных выживших - солдат, полагающих, что сложившееся положение вещей неправильное - роботы не должны воспитывать земных детей. На что андроид-мать не соглашается и переходит в боевой режим. В котором весьма эффективна.

Премьера - уже 3 сентября.

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