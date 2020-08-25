Вышел новый трейлер "Воспитанных волками" Ридли Скотта

На YouTube-канале HBO Max опубликован второй трейлер фантастического сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" - еще более грандиозный и впечатляющий, чем первый.

Трехминутный ролик рассказал начало истории и раскрыл ряд важных деталей сюжета. Согласно которому два андроида на корабле-ковчеге прибывают на девственную планету с разрушенной тотальной войной Земли и начинают взращивать там в инкубаторе детей в попытке возродить человечество. При этом скрывая, что их "родители" - андроиды.

После на планету высаживается другая группа законсервированных и размороженных выживших - солдат, полагающих, что сложившееся положение вещей неправильное - роботы не должны воспитывать земных детей. На что андроид-мать не соглашается и переходит в боевой режим. В котором весьма эффективна.

Премьера - уже 3 сентября.