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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками"

Новости
    06.08.2020, 10:51
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.

Фото: twitter.com/ JamesGunn
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Скотт поставил первые два эпизода и выступил шоураннером. С соавторстве с Аароном Гузиковским (сценарист "Пленниц" Вильнёва и "Мотылька" с Рами Малеком).

В центре истории - Мать (Аманда Коллин, "Преисподняя"), один из двух андроидов, переброшенных на ковчеге на новую планету после уничтожения Земли. Мать запрограммирована оберегать, воспитывать и взращивать людских детей и быть готовой защитить их, когда придет большой злой волк. Главная "взрослая" мужская роль - Трэвис Фиммелл (Рагнар Лодброк из "Викингов").

Остальные эпизоды сняли Люк Скотт, сын Ридли Скотта, работавший на короткометражках по "Чужим" и "Бегущему", Джеймс Хоуз ("Сквозь снег", "Доктор Кто", "Черное зеркало"), Серджо Мимика-Газзан ("Звездный крейсер "Галактика", "Террор", "Салем"), Алекс Габаззи ("Хроники Франкенштейна", "Пси").

Оператор - Эрик Мессершмитд ("Легион", "Охотник за разумом").

В первом сезоне десять серий, премьера - 3 сентября.

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