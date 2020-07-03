Франшизы "Чужой" и "Хищник" стали частью вселенной Marvel

Франшизы "Чужой" и "Хищник", как известно, давно развивающиеся в одной вселенной, теперь попали в мир Marvel.

Воодушевляющую новость сообщает IGN. Удивительное слияние стало возможным после того, как 20th Century Fox превратилась в подразделение Disney, которому принадлежит и Marvel.

Речь пока идёт о марвеловских комиксах, куда и интегрировали две культовых франшизы, но в перспективе кроссовер теперь вполне возможен и на экранах. Так что фанаты тут же увлечённо принялись гадать, каким он будет.

Например, "Чужой против Хищника против Железного человека". Звучит, ничего не скажешь, круто.

Ранее Ридли Скотт рассказал о том, каким может быть сюжет следующего "Чужого".