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Франшизы "Чужой" и "Хищник" стали частью вселенной Marvel

Новости
    03.07.2020, 12:15
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Франшизы "Чужой" и "Хищник", как известно, давно развивающиеся в одной вселенной, теперь попали в мир Marvel.

Фото: kinopoisk.ru
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Воодушевляющую новость сообщает IGN. Удивительное слияние стало возможным после того, как 20th Century Fox превратилась в подразделение Disney, которому принадлежит и Marvel.

Речь пока идёт о марвеловских комиксах, куда и интегрировали две культовых франшизы, но в перспективе кроссовер теперь вполне возможен и на экранах. Так что фанаты тут же увлечённо принялись гадать, каким он будет.

Например, "Чужой против Хищника против Железного человека". Звучит, ничего не скажешь, круто.

Ранее Ридли Скотт рассказал о том, каким может быть сюжет следующего "Чужого".

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