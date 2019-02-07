Новости

У режиссера "Богемской рапсодии" отобрали номинацию на премию BAFTA 16:30
Актер из "Дефективного детектива" Стив Бин умер от рака носа 15:55
Вышел трейлер нового "Шафта" с Сэмюэлом Л. Джексоном 13:10
В Сети появились официальные кадры финального сезона "Игры престолов" 12:15
"Симпсонов" продлили до 32-го сезона 11:25

Сериал "Легион" закрывается после третьего сезона

Новости
    07.02.2019, 15:27
Текст:   Олег Усков

Третий сезон буйного и атипичного супергеройского сериала "Легион" станет для шоу финальным.

Об этом пишет Variety со ссылкой на генерального директора канала FX Networks Джона Лэндграфа, сделавшего заявление во время традиционного зимнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков. И подчеркнувшего, что причина закрытия "Легиона" - чисто концептуальная: его шоураннер Ноа Хоули изначально планировал рассказать законченную историю на протяжении именно трех сезонов и затем поставить в проекте точку. Невзирая на впечатляющую фан-базу и восторженное приветствование рецензентов, встретивших первый-второй сезоны Legion овациями.

Фото: kinopoisk.ru
Создатель "Фарго" экранизирует рассказ в духе "Бенджамина Баттона"

Дата премьеры финала пока не названа. Сюжетных подробностей тоже нет. Но понятно, что актерский костяк - в деле.

Протагонист - Дэвид Холер, сын Чарлза Ксавьера, покровителя и создателя "Людей Икс", одаренный множественными сверхспособностями. Его играет английский актер Дэн Стивенс ("Аббатство Даунтон"). В остальных ролях: Рэйчел Келлер ("Фарго", "Сверхъестественное"), трехкратная лауреатка "Эмми" Джин Смарт ("Фарго", "24 часа"), Обри Плаза ("Если твоя девушка - зомби").

Первый сезон вышел в феврале 2017-го, второй - в апреле прошлого года.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер фильма о резне "Семьи" Чарльза Мэнсона 06.02.2019
Умер режиссер "Трех орешков для Золушки" и "Арабеллы" Вацлав Ворличек 06.02.2019
Децла похоронили на Пятницком кладбище в Москве 06.02.2019
Сериал "Ходячие мертвецы" официально продлен на 10-й сезон 06.02.2019
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Джим Керри сыграет Воланда в "Мастере и Маргарите" 06.02.2019
Сериал "Остаться в живых" может быть перезапущен 06.02.2019
У "Ходячих мертвецов" может появиться спин-офф про Мэгги 06.02.2019
⧣ сериалы
Фото: youtube.com
Вышел трейлер третьего сезона "Рассказа служанки" 05.02.2019
"Джон Сноу" заспойлерил "одичалой" жене финал "Игры престолов" 05.02.2019
Вышел трейлер перезапуска "Сумеречной зоны" - от создателей "Прочь" 04.02.2019
⧣ фантастика
Фото: youtube.com
Вышел новый трейлер фильма Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел" 04.02.2019
Появился тизер третьего сезона "Рассказа служанки" 04.02.2019
Видео: Бри Ларсон обещает "показать парням" в тизере "Капитана Марвел" 04.02.2019