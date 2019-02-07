Сериал "Легион" закрывается после третьего сезона

Третий сезон буйного и атипичного супергеройского сериала "Легион" станет для шоу финальным.

Об этом пишет Variety со ссылкой на генерального директора канала FX Networks Джона Лэндграфа, сделавшего заявление во время традиционного зимнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков. И подчеркнувшего, что причина закрытия "Легиона" - чисто концептуальная: его шоураннер Ноа Хоули изначально планировал рассказать законченную историю на протяжении именно трех сезонов и затем поставить в проекте точку. Невзирая на впечатляющую фан-базу и восторженное приветствование рецензентов, встретивших первый-второй сезоны Legion овациями.

Дата премьеры финала пока не названа. Сюжетных подробностей тоже нет. Но понятно, что актерский костяк - в деле.

Протагонист - Дэвид Холер, сын Чарлза Ксавьера, покровителя и создателя "Людей Икс", одаренный множественными сверхспособностями. Его играет английский актер Дэн Стивенс ("Аббатство Даунтон"). В остальных ролях: Рэйчел Келлер ("Фарго", "Сверхъестественное"), трехкратная лауреатка "Эмми" Джин Смарт ("Фарго", "24 часа"), Обри Плаза ("Если твоя девушка - зомби").

Первый сезон вышел в феврале 2017-го, второй - в апреле прошлого года.