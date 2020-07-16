HBO Max показал кадры из нового сериала Ридли Скотта

В новом промо-ролике стриминговый сервис HBO Max показал кадры из сериала Ридли Скотта "Воспитанный волками".

Сериал повествует о двух андроидах с именами Мама и Папа, которые взяли на себя ответственность по воспитанию человеческих детей на колонизированной планете, при этом главной проблемой подросшего поколения станут религиозные противоречия, разрешить которые придется именно роботам.

Сценарий к сериалу написал Аарон Гузиковский ("Мотылек", "Пленницы", "Контрабанда"). Изначально права на показ были проданы американскому каналу TNT, но позже были выкуплены HBO Max. Картина состоит из 10 серий.

Главного героя Маркуса сыграет Трэвис Фиммел ("Викинги", "Варкрафт"), конкретных деталей о его персонаже создатели пока не раскрывают.

Также в ролях: Джордан Лоугрэн, Винта МакГрат, Айви Вонг, Лулу Тэйлор и Сьюзэн Дэнфорд.

Точная дата выхода сериала пока не объявлена, ожидается, что премьера состоится в этом году.

Также в ролике можно увидеть кадры из новых сезонов "Тёмных начал", "Рокового патруля", из "Перри Мэйсона", "Страны Лавркарфта" и "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом, из полнометражки по "Времени приключений" и других ожидаемых проектов HBO. Кроме того, сервис напомнил о грядущем спецвыпуске "Друзей".

Ролик (18+) доступен на YouTube-канале HBO Max.