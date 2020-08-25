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25.08.2020 21:22
Рубрика: Культура

Родной и ...забытый

Вышла в свет первая за 120 лет книга стихотворений Феодосия Савинова
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 190(8244)
Письмо от москвича Николая Мизинцева.
Вологда. Чудное приволье. За виднеющимся вдали мостом - здание вологодской мужской гимназии, где учился будущий поэт. Фото: РИА Новости Вологда. Чудное приволье. За виднеющимся вдали мостом - здание вологодской мужской гимназии, где учился будущий поэт. Фото: РИА Новости
Вологда. Чудное приволье. За виднеющимся вдали мостом - здание вологодской мужской гимназии, где учился будущий поэт. Фото: РИА Новости

"Дорогие читатели "Календаря поэзии"! Всем вам, конечно, известна песня "Родина" с таким мелодичным мотивом:

  • Вижу чудное приволье,
  • Вижу нивы и поля...
  • Это - русское раздолье,
  • Это - русская земля!

"Родину" пели Сергей Лемешев и Иван Козловский, а в 1960-70-е она часто звучала по радио.

Песню многие годы считали народной - до тех пор, пока в 1957 году не выяснилось, что слова принадлежат вологодскому поэту Феодосию Савинову.

Фото: Вадим Бродский
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Что мы сегодня знаем о нем?

Феодосий родился 5 февраля 1865 года в городе Тотьме. Рано лишился отца. Учился в вологодской гимназии, затем в Московском юнкерском училище. Оставив учебу, вернулся в Вологду, где служил чиновником попечительства детских приютов, но делом всей его жизни стала поэзия.

Стихи Феодосий начал писать еще в гимназии, читал их на литературных вечерах. Юношу стали печатать в местной прессе, а затем в столичных журналах.

В 1887 году в Вологде выходит сборник стихов Савинова. В городе из рук в руки передавались его остроумные эпиграммы на местных чиновников. В результате поэт вынужден был уволиться со службы и переехать в Москву, где в 1900 году появился второй сборник его стихов. Успеха он не имел.

Феодосий Петрович Савинов. Автор одной из самых известных русских песен не обрел славы ни при жизни, ни после смерти. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Поэт вынужден был писать в стол. Многое из написанного Савиновым до сих пор не издано, многое утрачено. Болезнь вынудила его вернуться в Вологодскую губернию, где поэт и умер 11 сентября 1915 года в селе Кувшинове.

В судьбе Феодосия Савинова много белых пятен. Не сохранилось рукописей, дневников, почти нет фотографий и воспоминаний его современников.

Много лет поиску творческого наследия поэта посвятил вологодский журналист Леонид Каленистов. Он проявлял участие и к судьбам современных поэтов. Так, в начале 1960-х годов, будучи редактором тотемской газеты, Леонид Александрович напечатал первые стихи Николая Рубцова.

Сегодня кроме меня изучением биографии Феодосия Савинова занимается молодой филолог Анастасия Чернова. Вместе мы подготовили издание стихов поэта, которые не публиковались 120 лет. Этим летом книга* вышла в свет..."

* Феодосий Савинов. Москва: Издательский дом ЯСК, 2020. Тираж 620 экз.

Старинная тетрадь

Родное

  • Слышу песни жаворонка,
  • Слышу трели соловья...
  • Это - русская сторонка,
  • Это - родина моя!
  • Вижу чудное приволье,
  • Вижу нивы и поля...
  • Это - русское раздолье,
  • Это - русская земля!
  • Слышу песни хоровода,
  • Звучный топот трепака...
  • Это - радости народа,
  • Это - пляска мужика!
  • Коль гулять,
  • так без оглядки,
  • Чтоб ходил весь белый свет...
  • Это - русские порядки,
  • Это дедовский завет!
  • Вижу дубы вековые,
  • А вон там сосновый бор...
  • Это - признаки родные,
  • Это - родины простор...
  • Вижу горы-исполины,
  • Вижу реки и леса...
  • Это - русские картины,
  • Это - русская краса!..
  • Вижу всюду трепет жизни,
  • Где ни брошу только взор...
  • Это - матушки-отчизны
  • Нескончаемый простор!
  • Снова духом оживаю,
  • Снова весел, счастлив я,
  • И невольно ощущаю
  • В сердце мощь богатыря!..

1885

Дата

155 лет назад в Тотьме родился поэт Феодосий Петрович Савинов.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru
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