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25.08.2020 21:41
Рубрика: В мире

Захарова: Вильнюс пытается раскачать ситуацию в Беларуси

Текст: Алексей Чуриков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы литовского внешнеполитического ведомства Линаса Линкявичюса относительно ситуации в Беларуси. На Смоленской площади убеждены, что подобные заявления отчетливо демонстрируют, что официальный Вильнюс вмешивается во внутренние дела республики и пытается раскачать там ситуацию.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Мария Захарова отметила, что высказывания Линкявичюса в адрес белорусских властей вызывают недоумение и являются неуместными. "Он говорит о том, что наблюдает "с волнением", какими средствами власть "борется со своим народом", которому, дескать, "угрожает опасность". Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в "неуважении к своему народу", по меньшей мере, неуместны", - говорится в размещенном на сайте МИД сообщении.

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В российском МИД считают, что озвученную литовскими властями позицию нельзя расценивать иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства. "Тот факт, что, заявляя о якобы "нелегитимности" прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют А.Г.Лукашенко "бывшим президентом", вводят против него санкции", - подчеркнула Захарова. Она также напомнила, что Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов убежище на своей территории, а также помог в организации встречи как с руководством самой Литвы, так и с высокопоставленными представителями США и стран ЕС.

"Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание "помочь" белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того, чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям "правильное" с его точки зрения решение", - отметила Мария Захарова.

На Смоленской площади констатируют, что неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса. "Активно работающего и с представителями российской т.н. несистемной оппозиции. Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов", - заключили в МИД РФ.

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