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25.08.2020 15:49
Рубрика: Власть

Замгоссекретаря США в МИД России встретили "русским столом"

Текст: Алексей Чуриков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с прибывшим с визитом в Москву заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом. Беседа проходила в особняке МИД в обеденное время, и американского дипломата угостили блюдами традиционной русской кухни.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предвидя возможные вопросы со стороны журналистов, сообщила, что приехавших "партнеров", ожидал "русский стол.

"Партнеры приехали. Встреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве. Знаю, что будете спрашивать про меню. Русский стол, в том числе щи с лесными грибами", - написала она на своей странице в Facebook.

Биган прибыл в российскую столицу во вторник. В ходе переговоров стороны намерены обсудить вопросы контроля над вооружениями, а также ситуации вокруг Беларуси и КНДР.

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