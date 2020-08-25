Замгоссекретаря США в МИД России встретили "русским столом"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с прибывшим с визитом в Москву заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом. Беседа проходила в особняке МИД в обеденное время, и американского дипломата угостили блюдами традиционной русской кухни.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предвидя возможные вопросы со стороны журналистов, сообщила, что приехавших "партнеров", ожидал "русский стол.

"Партнеры приехали. Встреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве. Знаю, что будете спрашивать про меню. Русский стол, в том числе щи с лесными грибами", - написала она на своей странице в Facebook.

Биган прибыл в российскую столицу во вторник. В ходе переговоров стороны намерены обсудить вопросы контроля над вооружениями, а также ситуации вокруг Беларуси и КНДР.