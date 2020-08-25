Завершается приемная кампания для бюджетников

Причина в том, что дистанционная форма подачи документов буквально открыла многим иногородним ребятам путь в центральные вузы регионов и страны в целом. Многие вузы констатируют рост числа абитуриентов - и по заявлениям, и фактически.
Так, например, в МГУ им. М.В. Ломоносова количество заявлений превысило 35 тысяч, а конкурс по сравнению с прошлым годом увеличился на 20 процентов! Вырос и средний балл ЕГЭ (по заявлениям) - в 2020 году это почти 83 балла. Рекордное число заявлений зафиксировали и в Сибирском федеральном университете: более 30 тысяч. В МГИМО при бюджетном приеме в 450 человек за несколько дней до окончания подачи документов в базе было более 5 тысяч заявлений. Кстати, для того чтобы быть зачисленным, первокурснику не обязательно приносить оригинал аттестата: на первый курс в этом году будут зачислять только по заявлению о согласии. Оригинал документа об окончании школы можно будет принести в течение первого года обучения.
Что в тренде у нынешних первокурсников? Самые популярные направления: информационные технологии, инженерное дело, медицина и педагогика. В условиях пандемии спрос на медицинские специальности вырос в среднем на 4 процента. На направления подготовки в области IT, а также медицины, педагогики и инженерного дела и в этом, и будущем году правительство выделило дополнительные бюджетные места. На 2020/2021 учебный год - 11,5 тысячи, на 2021/2022-й - 33,7 тысячи.