Завершается приемная кампания для бюджетников

Новости

В "Барселоне" подтвердили желание Месси уйти из клуба 21:33
Страны ЕС не поддержали инициативу США по санкциям в отношении Ирана 20:08
Центру Гамалеи разрешили пострегистрационные исследования вакцины от COVID 19:27
Путин обсудит новые подходы в строительстве 19:11
Курс евро побил собственные рекорды 19:11
Клиника Charite не поясняет, почему пресс-конференция о состоянии здоровья Навального не состоялась 19:04
Новым наместником Троице-Сергиевой Лавры станет епископ Бронницкий Фома 19:00
Диверсификация предприятий ОПК должна быть экономически обоснована 18:58
В среду в Москве резко похолодает 18:32
Экс-руководитель команды "Формулы-1" Бриаторе заразился коронавирусом 18:27
В Беларуси начался очередной этап проверки вооруженных сил 18:17
ВС Беларуси отклонил жалобу о непризнании итогов выборов 18:15
Медведев возглавит комиссию по Арктике 18:13
Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви 18:01
ФАС возбудила дело из-за некачественного швейцарского шоколада 17:49
Путин освободил от должности замглавы ФСИН Бурыкина 17:38
Бирюков: В корпусах Боткинской больницы полностью заменят инженерные сети 17:29
Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать" 17:24
Губернатор проверит тушение крупных пожаров под Анапой 17:23
Победителей конкурса "Класс!" объявят на ММКЯ 17:20
Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство 17:15
В Польше со дна озера подняли печать прусского генерала XVIII века 17:11
Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае 16:50
Премьер Беларуси рассказал о ситуации в торговле 16:39
В Израиле раскопали крепость, построенную в XII веке до нашей эры 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится ЕГЭ-2021
Как изменится ЕГЭ-2021
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 21:40
Рубрика: Общество

Кто на прием

Завершается приемная кампания для бюджетников
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Неделя № 190(8244)
26 августа - важный день для сотен тысяч абитуриентов: ректоры вузов должны подписать последние приказы - и все 100 процентов первокурсников, прошедшие отбор, будут зачислены. Правда, если вдруг где-то случится недобор, останутся свободные бюджетные места, вуз имеет право объявить дополнительный прием. Информация об этом должна появиться на сайте образовательного учреждения не позднее 15 сентября. Но, скорее всего, такого не произойдет.

Причина в том, что дистанционная форма подачи документов буквально открыла многим иногородним ребятам путь в центральные вузы регионов и страны в целом. Многие вузы констатируют рост числа абитуриентов - и по заявлениям, и фактически.

Исследование: Большинство россиян - за равные возможности в образовании

Так, например, в МГУ им. М.В. Ломоносова количество заявлений превысило 35 тысяч, а конкурс по сравнению с прошлым годом увеличился на 20 процентов! Вырос и средний балл ЕГЭ (по заявлениям) - в 2020 году это почти 83 балла. Рекордное число заявлений зафиксировали и в Сибирском федеральном университете: более 30 тысяч. В МГИМО при бюджетном приеме в 450 человек за несколько дней до окончания подачи документов в базе было более 5 тысяч заявлений. Кстати, для того чтобы быть зачисленным, первокурснику не обязательно приносить оригинал аттестата: на первый курс в этом году будут зачислять только по заявлению о согласии. Оригинал документа об окончании школы можно будет принести в течение первого года обучения.

Что в тренде у нынешних первокурсников? Самые популярные направления: информационные технологии, инженерное дело, медицина и педагогика. В условиях пандемии спрос на медицинские специальности вырос в среднем на 4 процента. На направления подготовки в области IT, а также медицины, педагогики и инженерного дела и в этом, и будущем году правительство выделило дополнительные бюджетные места. На 2020/2021 учебный год - 11,5 тысячи, на 2021/2022-й - 33,7 тысячи.

Общество Образование

Главное сегодня

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в виде порошка
Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
В Крыму оценили призыв из Киева начать поход на полуостров
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
За что могут отобрать подаренную квартиру
Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых