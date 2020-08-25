Завершается приемная кампания для бюджетников

26 августа - важный день для сотен тысяч абитуриентов: ректоры вузов должны подписать последние приказы - и все 100 процентов первокурсников, прошедшие отбор, будут зачислены. Правда, если вдруг где-то случится недобор, останутся свободные бюджетные места, вуз имеет право объявить дополнительный прием. Информация об этом должна появиться на сайте образовательного учреждения не позднее 15 сентября. Но, скорее всего, такого не произойдет.

Причина в том, что дистанционная форма подачи документов буквально открыла многим иногородним ребятам путь в центральные вузы регионов и страны в целом. Многие вузы констатируют рост числа абитуриентов - и по заявлениям, и фактически.

Так, например, в МГУ им. М.В. Ломоносова количество заявлений превысило 35 тысяч, а конкурс по сравнению с прошлым годом увеличился на 20 процентов! Вырос и средний балл ЕГЭ (по заявлениям) - в 2020 году это почти 83 балла. Рекордное число заявлений зафиксировали и в Сибирском федеральном университете: более 30 тысяч. В МГИМО при бюджетном приеме в 450 человек за несколько дней до окончания подачи документов в базе было более 5 тысяч заявлений. Кстати, для того чтобы быть зачисленным, первокурснику не обязательно приносить оригинал аттестата: на первый курс в этом году будут зачислять только по заявлению о согласии. Оригинал документа об окончании школы можно будет принести в течение первого года обучения.

Что в тренде у нынешних первокурсников? Самые популярные направления: информационные технологии, инженерное дело, медицина и педагогика. В условиях пандемии спрос на медицинские специальности вырос в среднем на 4 процента. На направления подготовки в области IT, а также медицины, педагогики и инженерного дела и в этом, и будущем году правительство выделило дополнительные бюджетные места. На 2020/2021 учебный год - 11,5 тысячи, на 2021/2022-й - 33,7 тысячи.