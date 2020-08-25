Зеленский предложил смягчить порядок въезда на Украину для белорусов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил облегчить условия въезда в страну граждан Беларуси. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства страны, где обсуждался вопрос о ситуации с распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам", - отметил Зеленский.

По итогам совещания было принято решение о разработке нового регламента запрета въезда на Украину. Запрет должен продлиться 30 суток и коснется граждан, находящихся в "красной зоне" пандемии. При этом ограничения не коснутся граждан Беларуси, водителей транзитного транспорта, а также сотрудников гуманитарных миссий.