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25.08.2020 16:34
Рубрика: В мире

Зеленский предложил смягчить порядок въезда на Украину для белорусов

Текст: Алексей Чуриков

Президент Украины Владимир Зеленский предложил облегчить условия въезда в страну граждан Беларуси. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства страны, где обсуждался вопрос о ситуации с распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы президента.

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"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам", - отметил Зеленский.

По итогам совещания было принято решение о разработке нового регламента запрета въезда на Украину. Запрет должен продлиться 30 суток и коснется граждан, находящихся в "красной зоне" пандемии. При этом ограничения не коснутся граждан Беларуси, водителей транзитного транспорта, а также сотрудников гуманитарных миссий.

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