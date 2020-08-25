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25.08.2020 19:58
Рубрика: Экономика

Груз доставят в срок

Железнодорожное сообщение Китай - Европа помогает восстанавливать внешнюю торговлю
Текст: Чжун Нань
Российская газета - Спецвыпуск № 189(8243)
Сначалом восстановления мировой экономики от последствий пандемии COVID-19 грузовое железнодорожное сообщение между Китаем и Европой, по словам официальных лиц и отраслевых экспертов, стало важнейшим каналом обеспечения жизнедеятельности континента.
Товарный поезд прибыл по скоростному маршруту из Китая (Чэнду) на грузовую станцию в столицу Австрии Вену. Фото: Пань Сюй / Синьхуа Товарный поезд прибыл по скоростному маршруту из Китая (Чэнду) на грузовую станцию в столицу Австрии Вену. Фото: Пань Сюй / Синьхуа
Товарный поезд прибыл по скоростному маршруту из Китая (Чэнду) на грузовую станцию в столицу Австрии Вену. Фото: Пань Сюй / Синьхуа

Как отмечает Ли Муюань, генеральный секретарь Китайской ассоциации контейнерной индустрии в Пекине, в определенных частях мира пандемия создала новые возможности для железнодорожного транспорта, реструктуризации региональной экономики и инновационной деятельности.

Многие морские порты в Италии, Нидерландах, Испании и Португалии временно закрылись или столкнулись с серьезными ограничениями передвижения судов. Во втором квартале объемы доставки контейнеров в такие крупные европейские порты, как Гамбург, Роттердам и Антверпен, резко сократились. Это вызвало серьезные проблемы трейдеров как в Китае, так и в Европе, заявили в Китайском совете по продвижению международной торговли.

Россия значительно нарастила количество поставляемых в Китай товаров

По словам Ли, перевозки грузовыми поездами между Китаем и Европой становятся все более популярными среди импортеров и экспортеров с обеих сторон, поскольку из-за пандемии коммерческая деятельность судоходных компаний и авиакомпаний еще приостановлена или ограничена.

В первом полугодии грузовые поезда совершили 5122 рейса по маршруту Китай - Европа, что на 36 процентов больше, чем в прошлом году, а месячный рекорд был побит несколько раз, сообщает железнодорожный оператор страны - компания "Китайские железные дороги" (China Railway).

Направление грузовых поездов из Китая в Европу было открыто в 2011 году и считается важной частью инициативы "Один пояс, один путь", направленной на стимулирование торговли между Китаем и странами, связанными с этой инициативой.

По словам старшего научного сотрудника Института международной торговли и экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР Бай Мина, пандемия вызвала глобальную рецессию в трех основных экономических регионах мира - Восточной Азии, Европе и Северной Америке, а грузовые поезда между Китаем и Европой в определенной степени компенсировали резкое падение объемов морских и воздушных перевозок по этому направлению в этом году.

Должностные лица из Китая и Европейской комиссии пришли к консенсусу в таких областях, как сотрудничество в борьбе с COVID-19 и безопасность цепочек производства и поставок. Переговоры по двустороннему Всеобъемлющему соглашению об инвестициях были проведены во время восьмого Экономического и торгового диалога на высшем уровне между Китаем и ЕС в конце июля, и, по словам Бая, раннее подписание соглашения будет способствовать дальнейшему развитию грузового железнодорожного сообщения между Китаем и Европой в эпоху постпандемии.

Поскольку после вспышки коронавируса у китайских компаний почти не было возможностей арендовать грузовые отсеки в пассажирских самолетах внутренних и европейских авиакомпаний, в марте Почта Китая запустила регулярные грузовые поезда в ряд европейских городов из города центрального подчинения Чунцин, а в апреле - из города Иу провинции Чжэцзян.

Фото: iStock
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К 2 августа государственное предприятие выполнило 22 трансконтинентальных грузовых железнодорожных рейса в Литву и Польшу. Около 8481 тонны почты и товаров было отправлено в 1303 железнодорожных контейнерах в обоих направлениях.

Лю Айли, председатель Почты Китая, говорит, что ряд стран ужесточили контроль или закрыли свои порты и аэропорты, что привело к задержке в распределении товаров. В то же время по железнодорожным линиям, соединяющим Китай и Европу, можно перевозить большое количество потребительских и медицинских товаров в обоих направлениях за 10-15 дней.

Китайская компания отправила почту и товары в 36 стран, входящих и не входящих в ЕС, включая Данию, Францию, Испанию, Швейцарию и Россию, с помощью локальных сетей доставки.

Почта Китая планирует осуществлять железнодорожные грузовые перевозки по маршруту один или два раза в неделю во втором полугодии, используя каждый раз 50 железнодорожных контейнеров, чтобы облегчить торговую деятельность между Китаем и ЕС и вселить в европейские страны уверенность в возобновлении производства и поддержании стабильной торговли с Китаем.

По словам Лю, пандемия продемонстрировала стратегическое значение железнодорожных перевозок в обеспечении глобальной цепочки поставок и развитии инициативы "Один пояс, один путь".

В прошлом месяце снизилась нагрузка на железнодорожный транспорт на погранпереходе Алатау, крупном железнодорожном порту в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, и Маньчжурии, крупнейшем "сухом" порту на китайско-российской границе в автономном районе Внутренняя Монголия.

В первом полугодии пять центров сборки грузов Чжэнчжоу, Чунцин, Чэнду, Сиань и Урумчи отправили 4003 поезда с 40 и 50 вагонами каждый, что составило 78,15 процента от общего количества поездов, отправленных из более чем 50 городов Китая в Европу.

Фото: Ян Муцзюнь / для CHINA DAILY
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В июле Государственный комитет по делам развития и реформ КНР сообщил, что Китай выделил 200 миллионов юаней (28,3 миллиона долларов) из центрального бюджета на строительство транспортных узлов в этих пяти городах. Ведется работа по повышению эффективности транспортной сети грузовых поездов Китай - Россия и Китай - Европа. Дан Инцзе, заместитель генерального директора Национального управления портовой администрации Главного таможенного управления, говорит, что в связи с растущим спросом на железнодорожные перевозки администрация будет поддерживать заинтересованные стороны путем строительства узловых станций вдоль железнодорожных маршрутов и поможет группировать грузы, а также сортировать отечественные и зарубежные товары на площадках, контролируемых таможней, чтобы оптимизировать мощности трансконтинентальной железной дороги.

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