19 мая 1990 года сотни фермеров в провинции Аньхой приостановили свою работу во время напряженного сезона весеннего сева. Группами по двое или трое они направились в полуразрушенный храм предков в поселке Наньси, уезд Цзиньчжай.

На протяжении десятилетий это древнее деревянное строение служило помещением для одной из многих школ высоко в горах Дабешань на границе провинций Аньхой, Хубэй и Хэнань. В этот прекрасный майский день 30 лет назад состоялась церемония открытия нового здания начальной школы программы "Надежда" уезда Цзиньчжай, первого учебного заведения в поселке, отвечавшего современным требованиям.

Сотни учеников в школьной форме сидели аккуратными рядами. Местные власти и другие выступавшие обратились к собравшимся перед двухэтажным железобетонным зданием. На ветру развевались красные, желтые и розовые флаги, украсившие здание.

В то время такое событие не казалось таким уж важным и не привлекло большого внимания прессы. Однако, оглядываясь назад, можно сказать, что оно стало поворотным моментом для недостаточно финансируемых сельских школ Китая, которые в 1980-90-х годах боролись с растущим уровнем отсева учащихся, вызванным сельской бедностью.

Школа в Наньси была первым сельским образовательным учреждением в стране, названным в честь программы "Надежда", одобренной центральным правительством. Некоторые ее ученики получили стипендии на сумму около 200 юаней (28 долларов по сегодняшнему обменному курсу).

Программа, запущенная Китайским фондом развития молодежи в Пекине в 1989 году, была частью более широкого спектра инициатив по оказанию помощи сельским школам, которые считались ключом к развитию социальной мобильности бедного населения сельских районов.

Сейчас, когда первой школе программы "Надежда" исполняется 30 лет, фонд насчитывает уже 20 тысяч таких учреждений по всей стране и за эти годы предоставил стипендии примерно 6 миллионам сельских школьников.

Первой школе программы "Надежда" исполняется 30 лет, фонд насчитывает уже 20 тысяч таких учреждений по всей стране

В 1990-х годах на национальном телевидении появилась реклама этой программы, в ней маленькие дети жадно читали, сидя в тускло освещенных сельских классах. Было дано разрешение на размещение логотипа программы на марках, открытках и памятных монетах, выпущенных центральным банком, что свидетельствовало о решительной поддержке правительства в то время, когда благотворительная деятельность была еще внове для общественности.

Репутация программы по всей стране стремительно росла на протяжении 1990-х годов. По словам экспертов, это произошло отчасти и потому, что он повысил осведомленность о тяжелом положении страны.

В 1978 году Китай начал политику реформ и открытости, создав возможности для быстрого экономического роста. Однако резко обозначился и с годами еще больше увеличивался разрыв в уровне благосостояния между городскими и сельскими районами, а также между различными регионами страны - прибрежными и внутренними. Плата за обучение была невероятно высокой для сельских семей, которые зарабатывали гораздо меньше, чем городские фабричные рабочие. И многие ученики в сельской местности были вынуждены бросать учебу до окончания даже начальной школы.

В 1988 году газета China Education Daily сообщила, что ежегодно в среднем 2,7 миллиона сельских детей не посещают школу. Тем временем в городах школьники боролись за места в ведущих университетах дома и за рубежом.

Хотя программа "Надежда" теперь обрела популярность и практически стала именем нарицательным в Китае, мало кто в то время был убежден в том, чего можно достичь, объединив социальные ресурсы для борьбы с такой глубоко укоренившейся проблемой.

"До открытия новой начальной школы помещение в полуразрушенном храме было всем, что поселок Наньси мог предложить местным ученикам", - говорит Цзинь Гань, который начал преподавать там в 1983 году. По его словам, в большинстве сельских школ 1990-х годов примерно на 100 учеников, разбросанных по разным классам, было очень мало учителей. Поэтому каждый из них должен был преподавать несколько предметов нескольким классам.

Крыша протекала, электричества не было. Окна были разбиты и заделаны старыми газетами, поэтому в классе было темно даже в солнечные дни.

Парты были слишком высокими для маленьких детей и к тому же они были поломаны, что затрудняло письмо. Даже мела не хватало, поэтому учителям приходилось пользоваться им экономно.

Тридцать лет спустя бывший храмовый "учебный центр" превратился в обширный кампус с общежитиями, финансируемой государством столовой и спортивной площадкой. В школе обучаются более 2000 ребят из близлежащих деревень.

В последние годы было построено пятиэтажное учебное здание, чтобы справиться с наплывом учеников. Бетонные дороги и частое автобусное сообщение, введенные в рамках более широкого спектра инициатив по улучшению сельской инфраструктуры, облегчают учащимся путь из дома в школу.

Кабинеты оснащены проекторами, а учителя - в основном молодые выпускники колледжей - оцифровывают материал, чтобы его можно было показать на экране, что повышает привлекательность уроков естествознания и музыки.

Ван Ливэй, бывший научный сотрудник Исследовательского института образования XXI века - некоммерческой организации в Пекине, специализирующейся на исследованиях и пропаганде образовательной политики - считает, что преобразования в школе программы "Надежда" в уезде Цзиньчжай символизируют изменения, произошедшие во многих сельских школах за последнее десятилетие. Эта трансформация произошла благодаря увеличению финансирования и политической поддержке сельского образования. Популярность программы и растущая общественная поддержка инвестиций побудили правительство ввести политику, направленную на повышение доступности сельского школьного образования и модернизацию инфраструктуры образования в сельских районах.

В 2006 году произошло еще одно знаковое событие: ученики в сельских районах Западного Китая были освобождены от платы за обучение и других сборов в течение всех девяти лет обязательного образования. В следующем году льготы были расширены по всей стране.

В 2007 году центральное правительство реализовало программу бесплатного образования в шести ведущих педагогических колледжах, чтобы решить проблему нехватки компетентных педагогов в сельской местности.

В 2010 году национальная программа подготовки учителей начальной и средней школы была реализована совместно с министерствами образования и финансов.

Она предлагала сельским учителям в Центральном и Западном Китае бесплатные курсы повышения квалификации или возможность посещать краткосрочные учебные курсы в ведущих университетах за счет государства.

Национальная кампания по борьбе с бедностью, начатая восемь лет назад, сделала доступ к обязательному образованию основным требованием для искоренения бедности, побудив местные власти активизировать усилия по сокращению отсева сельских учеников.

В прошлом году в провинции Гуйчжоу, где находятся несколько беднейших районов страны, показатели отсева значительно снизились. По данным правительства провинции, к концу прошлого года число бросивших учебу в Гуйчжоу упало до 52 учеников - по сравнению более чем с 10 тысячами в начале того же года.