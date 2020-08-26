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26.08.2020 21:33
Рубрика: В мире

Ее звали Саманта Смит

35 лет назад погибла первая американская школьница, побывавшая в СССР
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)
Сейчас ей было бы 48. Кто знает, как могла сложиться ее жизнь. Быть может, она стала бы звездой избирательной кампании в США. По крайней мере, после своей эпохальной поездки в СССР Саманта Смит - а речь именно о ней - активно включилась в американскую политику. Но 35 лет назад американская школьница, написавшая письмо советскому генсеку Юрию Андропову и попавшая за "железный занавес", разбилась в авиакатастрофе в возрасте 13 лет. "РГ" вспоминает вехи короткой, но яркой жизни Саманты и обстоятельства ее гибели, которые многим тогда показались подозрительными.
Из письма Саманты Смит Юрию Андропову, ноябрь 1982 года: "Уважаемый мистер Андропов! Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю вас с вашей новой работой. Я беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Россией и США. Вы будете голосовать за войну или нет? Если нет, скажите, пожалуйста, как вы собираетесь помочь ее предотвратить? Вы не обязаны отвечать, но я бы хотела получить ответ. Почему вы хотите завоевать весь мир или по крайней мере нашу страну? Бог создал Землю, чтобы мы о ней заботились и жили в мире... P.S. Пожалуйста, ответьте!" Фото: Александр Яковлев и Владимир Яцина/ Фотохроника ТАСС

Семья Смитов не имела отношения к политике: мать Саманты трудилась как соцработник, отец преподавал литературу в университете штата Мэн. Девочка родом из городка Хоултон росла замкнутой, но у нее было необычное хобби - вступать в переписку со знаменитостями. В десять лет школьница отправила письмо за океан новому советскому руководителю с вопросом: будет ли ядерная война между США и Советским Союзом. Потом она обратилась еще и к советскому послу Анатолию Добрынину с уточнением, ждать ли ответа от "мистера Андропова". Как ни удивительно, он пришел. Юрий Андропов уверял Саманту, что советские люди, пережившие страшную войну, в которой они были союзниками с Америкой, хотят только одного - мира. И приглашал ее убедиться в этом лично. Переписка американской школьницы и советского главы, напечатанная в "Правде", стала достоянием мировой общественности. Уже тогда Саманта получила благодарность от заксобрания родного штата. Ну а через несколько месяцев, 7 июля 1983 года, самолет с юной американкой и ее родителями на борту приземлился в Москве. Так Саманта Смит вошла в историю. За две недели она побывала в столице СССР, в крымском лагере "Артек" и в Ленинграде. Саманта гуляла по Кремлю и Петергофу, возлагала цветы к Могиле Неизвестного Солдата и плескалась со сверстниками у черноморских берегов. Где-то в волнах до сих пор плавает запечатанная бутылка с письмом Саманты. Домой она увезла пионерскую форму, море впечатлений и уверенность в том, что "русские точно такие же, как американцы".

Фото: Александр Ленин
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О своем невероятном путешествии в СССР она при помощи родителей написала книгу. Отец Саманты оставил работу и взял на себя обязанности пресс-секретаря дочери, на которую обрушилась всемирная слава. Жизнь юной активистки оборвалась 25 августа 1985 года, когда она возвращалась из Британии со съемок в телесериале. Двухмоторный самолет, совершавший посадку в ливень на провинциальном аэродроме Оберн-Льюистон, задел деревья и рухнул в километре от полосы. Пилоты и 6 пассажиров, включая Саманту и ее отца, погибли. Тогда ходили слухи о том, что авария могла быть подстроена: наземный радар дал сбой, а на борту воздушного судна не оказалось самописца. В возможной диверсии обвиняли чуть ли не ЦРУ, однако авиационные власти США признали причиной катастрофы ошибку летчика.

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