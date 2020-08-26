Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года

Пандемия коронавируса пройдет в три волны и стихнет только к лету 2021 года.

Такое мнение высказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев Telegram-каналу ресурса стопкоронавирус.рф.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что летом заболеваемость снизилась, но при этом ожидается, что осенью может возникнуть новая волна. Он называет три сезона, во время которых наблюдались и могут наблюдаться волны эпидемии: весна, осень и следующая весна.

Михаил Пальцев предполагает, что наладить обычный образ жизни удастся лишь к следующему лету.

В качестве подтверждения такой точки зрения ученый напоминает, что другие вирусные эпидемии также имели три волны. Причем первая оказывалась довольно сильной, вторая - еще сильнее, а третья слабела из-за появления коллективного иммунитета. В качестве примера Михаил Пальцев приводит три волны испанки в начале прошлого века.

Он отмечает, что коллективный иммунитет возникает в том случае, если болезнь перенесет более 60 процентов населения, а когда переболевших окажется 95 процентов населения, инфекция исчезает.

"Это теоретические выводы, но их подтверждает большинство авторов, в том числе и практикующие врачи. Посмотрим. Вирус - новый, поэтому надо изучать, наблюдать, накапливать статистику", - говорит эксперт.