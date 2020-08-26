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26.08.2020 15:10
Рубрика: Общество

Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года

Текст: Михаил Русин

Пандемия коронавируса пройдет в три волны и стихнет только к лету 2021 года.

Такое мнение высказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев Telegram-каналу ресурса стопкоронавирус.рф.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Эксперт обращает внимание на тот факт, что летом заболеваемость снизилась, но при этом ожидается, что осенью может возникнуть новая волна. Он называет три сезона, во время которых наблюдались и могут наблюдаться волны эпидемии: весна, осень и следующая весна.

Михаил Пальцев предполагает, что наладить обычный образ жизни удастся лишь к следующему лету.

В качестве подтверждения такой точки зрения ученый напоминает, что другие вирусные эпидемии также имели три волны. Причем первая оказывалась довольно сильной, вторая - еще сильнее, а третья слабела из-за появления коллективного иммунитета. В качестве примера Михаил Пальцев приводит три волны испанки в начале прошлого века.

Он отмечает, что коллективный иммунитет возникает в том случае, если болезнь перенесет более 60 процентов населения, а когда переболевших окажется 95 процентов населения, инфекция исчезает.

"Это теоретические выводы, но их подтверждает большинство авторов, в том числе и практикующие врачи. Посмотрим. Вирус - новый, поэтому надо изучать, наблюдать, накапливать статистику", - говорит эксперт.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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