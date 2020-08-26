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Анонсирована новая игра по вселенной "Ведьмака"

Текст:   Богдан Бобров
26.08.2020,  
18:10
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

На YouTube опубликован анонсирующий трейлер The Witcher: Monster Slayer - новой игры по вселенной "Ведьмака".

Проект выйдет на мобильных платформах iOS и Android, а по геймплею будет похож на Pokemon Go - игрокам предстоит с помощью GPS на смартфонах выслеживать монстров и вступать с ними в схватку, используя технологии дополненной реальности.

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Разработчики студии Spokko (входит в CD Projekt Group) также поделились геймплейным трейлером - для наглядной демонстрации игрового процесса.

Дата релиза The Witcher: Monster Slayer пока не называется.

Напомним, ранее по стопам "Покемонов" пытались пойти авторы Harry Potter: Wizards Unite, используя похожие механики, но их игра так и не смогла повторить успеха франшизы Nintendo.

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