Анонсирована новая игра по вселенной "Ведьмака"

На YouTube опубликован анонсирующий трейлер The Witcher: Monster Slayer - новой игры по вселенной "Ведьмака".

Проект выйдет на мобильных платформах iOS и Android, а по геймплею будет похож на Pokemon Go - игрокам предстоит с помощью GPS на смартфонах выслеживать монстров и вступать с ними в схватку, используя технологии дополненной реальности.

Разработчики студии Spokko (входит в CD Projekt Group) также поделились геймплейным трейлером - для наглядной демонстрации игрового процесса.

Дата релиза The Witcher: Monster Slayer пока не называется.

Напомним, ранее по стопам "Покемонов" пытались пойти авторы Harry Potter: Wizards Unite, используя похожие механики, но их игра так и не смогла повторить успеха франшизы Nintendo.