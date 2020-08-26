Asus выпустила два отличных телефона Zenfone. Цена удивляет

Тайваньская компания Asus официально анонсировала два новых смартфона - Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro. Одним из отличий стала поворотная камера, которая может играть роль как основной, так и фронтальной.

Смартфоны Zenfone7/7 Pro. Фото: Asus

Asus ZenFone 7 имеет 6/8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, работает на процессоре Snapdragon 865 5G и обладает 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Основной модуль камеры построен на базе сенсора Sony IMX686, имеет разрешение 64 Мп и угол охвата 78,3 градуса. Также в камере присутствуют "ультраширокий" и телезум-модули. Поддерживается съемка в разрешении 8K с частотой 30 кадров в секунду и в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. Камера осуществляет съемку slow-motion (4K с частотой 120 кадров в секунду, FullHD с частотой 240 кадров в секунду и 720p с частотой 480 кадров в секунду).

Звуковая система представлена двумя стереодинамиками, имеются модули беспроводной связи Wi-Fi 6, 2.4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.1 с поддержкой aptX, а также NFC. Сканер отпечатка пальца встроен в расположенную на боку кнопку включения.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка на мощности 30 Вт (зарядное устройство в комплекте). Asus Zenfone 7 работает на базе Android 10 с фирменной оболочкой ZenUI 7. Разъем для наушников не предусмотрен - подключать внешние источники звука можно через порт USB-C или переходник.

Версия Asus Zenfone 7 Pro отличается процессором (Snapdragon 865+ 5G), а также увеличенным объемом памяти - 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной (которую в обеих моделях можно расширить с помощью карт microSD). "Ультраширик" и телезум-модули камеры у Pro-версии поддерживают оптическую стабилизацию изображения.

На рынке Тайваня стоимость Zenfone 7 составит 21990 тайваньских долларов (около 56,6 тысячи рублей), Zenfone 7 Pro обойдется в 27990 тайваньских долларов (около 72 тысяч рублей).

Такие цены могли бы быть приемлемыми, если не одно "но" - практически такими же характеристиками обладают флагманские смартфоны Xiaomi Poco F2 Pro, который стоит от 37 тысяч рублей на российском рынке, и OnePlus 8 Pro стоимостью от 54 тысяч рублей. "Белые" Asus Zenfone 7 по приезде в нашу страну прибавят в цене процентов 10-15, и конкурировать с китайцами им будет непросто. Впрочем, всегда есть надежда на скидки и распродажи.