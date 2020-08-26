Авиакомпания S7 внедряет продажу билетов через блокчейн

Купить билеты на самолеты авиакомпании S7 можно будет через блокчейн-платформу с использованием смарт-контрактов и виртуальных токенов. Информацию подтвердили представители перевозчика и "Сбербанка".

Банк и авиакомпания полагают, что эти технологии позволят обойтись без системы банковских гарантий и авансов, а скорость расчетов многократно увеличится. Пока что эти опции целесообразны только для крупных заказчиков, покупающие билеты на десятки миллионов рублей, отмечают наблюдатели, пишет "Коммерсант".

Блокчейн-приложение S7 размещено на блокчейн-платформе Сбербанка. Агенты по продаже билетов "сибиряков", у которых есть счета в Сбербанке, получат возможность рассчитываться через смарт-контракты с помощью токенов. В России это первый опыт, система заработает с сентября, отметили участники проекта.

Технология позволит увеличить скорость расчетов при продаже билетов с десяти дней до 20 секунд. Сбербанк выступает гарантом платежеспособности покупателя. Деньги со счета агента по продаже билетов токенизируются и отправляются авиакомпании по специальным алгоритмам, прописанным в смарт-контракте. При этом токены будут привязаны к реальным счетам клиентом, заверили в S7.

Единственное ограничение для перехода на такую схему продаж - необходимость собственной команды IT-поддержки, которая сможет обеспечить переход с бумажного документооборота на смарт-контракты. Однако тут скрывается довольно ощутимая проблема - рынок разработчиков корпоративных блокчейн-систем весьма ограничен, а потому услуги таких специалистов стоят весьма дорого, отмечают эксперты.