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26.08.2020 10:48
Рубрика: Общество

Бактерии оказались способны путешествовать в космосе

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бактерии деинококки способны выжить в суровых условиях космоса. К такому выводу пришли ученые после трехлетнего эксперимента на борту МКС.

Фото: iStock
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Как пишет журнал Frontiers in Microbiology, изучая нижние слои стратосферы, ученые из Токийского университета обнаружили колонии бактерий деинококков, несмотря на то, что на такой высоте (12 километров от земной поверхности) существует мощная солнечная радиация.

После этого было решено выяснить, могут ли эти организмы выжить в открытом космосе. С этой целью высушенные бактерии поместили на внешние панели японского экспериментального модуля "Кибо" МКС. Они находились в космосе от одного года до трех лет.

Итог эксперимента - бактерии на поверхности бактериальных агрегатов погибли, но те, что были под ними, смогли выжить в космических условиях. По подсчетам ученых, они могут "прожить" на панели космического корабля от 15 до 45 лет, что достаточно, чтобы перенести межпланетное путешествие.

В открытом же космосе колония диаметром до одного миллиметра, вероятно, сможет выжить до восьми лет. Значит, как считают исследователи, возможен перенос организмов с одних планет на другие вместе с кометами и астероидами.

Общество Космос Общество Наука

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