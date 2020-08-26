Баскетболисты ЦСКА проведут несколько контрольных встреч

Баскетболисты ЦСКА сыграют пять контрольных матчей, а также выступят на двух товарищеских турнирах в рамках подготовки к новому сезону. Все встречи состоятся в России, информирует официальный сайт московского клуба.

Как отмечается, армейцы были вынуждены отказаться от участия на заграничных предсезонных турнирах, в том числе в турецком Белеке, где "красно-синие" традиционно играли каждый год в последнее время, из-за пандемии коронавируса.

Первый контрольный матч ЦСКА пройдет уже сегодня - в соперниках будет столичная команда "Руна". 29 августа армейцы встретятся с московским МБА, 2 и 7 сентября - с подмосковными "Химками", 5 сентября - с питерским "Зенитом". На играх не будет зрителей, и пройдут они в закрытом для посторонних режиме.

Первый официальный матч ЦСКА запланирован на 23 сентября против казахстанской "Астаны".