"Белорусская энциклопедия" выпустила книгу об истории Минска

Каждого, кто начинает знакомство с белорусской столицей, выходя на привокзальную площадь, встречает одна из знаковых достопримечательностей послевоенного мегаполиса - Башни-близнецы. Два симметричных здания высотой в 11 этажей, построенные в 1952 году, украшены часами и мраморными статуями.

Эти устремленные ввысь своеобразные ворота Минска, по утверждению краеведов, словно приглашают оценить грандиозные перемены, которые произошли на земле Синеокой за 75 лет, прошедших с Великой Победы. Кстати, издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило в эти дни книгу историка и профессионального экскурсовода Ивана Сацукевича "Минск: из руин к процветанию", информирует БЕЛТА.

Глубокие раны оставила на белорусской земле гитлеровская оккупация. После войны только от всей капитальной застройки Минска осталось не больше 20 процентов. Все центральные районы города представляли собой груды развалин, а по некоторым данным, в столице осталось всего около 70 уцелевших построек.

Издание, по мнению его составителей, является своеобразным путеводителем по городу во времени и пространстве. В нем рассказывается, какой урон был нанесен Минску за годы нацистской оккупации, как вся Беларусь восстанавливала его в послевоенные годы. Каждое фото подкреплено увлекательными комментариями автора. Книга иллюстрирует 75 лет развития столицы в условиях мира и созидания.

Литературная новинка, поясняет агентство, увлекательно рассказывает и о направлениях развития градостроения в современной республике. А благодаря эксклюзивным послевоенным фото- и видеоматериалам государственного архива в ней наглядно отображено преображение Минска после войны. С помощью находящихся в книге QR-кодов и смартфона читатели смогут оценить и видеосъемку послевоенной столицы.

Книга, резюмирует агентство, привлечет внимание людей, интересующихся историей Беларуси, найдет отклик в сердцах людей, воочию наблюдавших за восстановлением города. Она будет полезна и для студентов исторических, архитектурных, строительных специальностей, вызовет интерес и у белорусских школьников.