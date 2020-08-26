Что делать, если потерял или украли смартфон? Пять главных шагов

Несмотря на то, что смартфон есть почти у каждого первого, кражи умных устройств все-таки происходит, а жертвы остаются не только без самого гаджета, но и без доступа к ценной личной информации. Как обезопасить себя - именно с технической точки зрения? Вот пять простых советов.

1. Сразу после покупки нужно активировать функцию удаленного доступа к смартфону на случай утери или кражи. В iOS-устройствах за нее отвечает системное приложение "Локатор", в операционной системе Android есть схожая функция под названием "Найти устройство". На Android-смартфонах также нужно включить геолокацию (или "местонахождение") - для более точного определения

Что это даст? Возможность отслеживать местонахождение мобильного гаджета и управлять им удаленно. Стоит не полениться, активировать эти функции и пройти все шаги по настройке.

2. Если произошла кража или утеря смартфона, нужно действовать как можно быстрее. Те, у кого пропал iPhone/iPad и при этом есть еще одно устройство Apple, необходимо открыть приложение "Локатор" и дождаться, пока "потеряшка" отобразится на карте. То же самое можно сделать на сайте icloud.com/find в браузере - нужно будет войти в Apple ID, указав свои логин и пароль (для той записи, которая используется на потерянном/украденном устройстве).

В случае с Android нужно в браузере на доступном устройстве открыть сайт myaccount.google.com, выбрать вкладку "Безопасность", раздел "Ваши устройства", пункт "Управление устройствами". Там будет видно, где и когда устройство использовалось в последний раз.

3. В зависимости от ситуации можно заблокировать устройство или стереть с него все данные.

Если вы не хотите полностью очищать устройство, то в iOS его можно "Отметить как пропавшее" - в том же приложении "Локатор", вкладка "Устройства". В этом случае девайс блокируется (включая платежи через Apple Pay), но информация не стирается, возможность отслеживать местоположение остается. На экран можно вывести сообщение с просьбой вернуть смартфон владельцу и номером телефона. После того как смартфон или планшет вернется к владельцу, его можно будет разблокировать и использовать дальше.

Однако может случиться так, что информацию нужно стереть полностью. Тогда в приложении "Локатор" нужно перейти во вкладку "Устройства", выбрать девайс и нажать "Стереть это устройство", после чего следовать инструкциям. Отследить местонахождение девайса после этого будет невозможно.

В Android доступны те же функции, что в iOS. На странице android.com/find можно выбрать, что сделать со смартфоном: заблокировать (добавив номер телефона и сообщение) или очистить его. То же самое можно сделать в приложении "Найти устройство" на другом смартфоне или планшете Android (возможно, сначала придется скачать его из Google Play).

4. Если отследить устройство не удается, и вы не уверены, была ли установлена блокировка (паролем, отпечатком пальца или Face ID), то, помимо стирания содержимого смартфона, нужно поменять пароли на сайтах, которые открывались на потерянном девайсе. В первую очередь это - социальные сети ("ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram), учетные записи Apple ID и Google, электронная почта (Gmail, "Яндекс.Почта", Mail.ru).

Также для всех этих сервисов нужно максимально оперативно настроить двухфакторную авторизацию, привязав в настройках номер мобильного телефона. Если украден именно смартфон, а не планшет, установленную в нем SIM-карту нужно заблокировать звонком на горячую линию оператора, а в качестве номера для двухфакторной аутентификации можно использовать временный (близкого человека или собственный резервный). Впрочем, о двухфакторной аутентификации лучше позаботиться заранее. Советы по подготовке смартфона к экстренной ситуации опубликованы на сайте технической поддержки Google.

5. Регулярно делайте резервные копии устройств в облако. Туда загружаются и фотографии, и заметки, и тексты, и настройки, и список установленных приложений, и данные для входа в различные аккаунты. Вот инструкция для владельцев Android-устройств, вот - для обладателей девайсов под управлением iOS.