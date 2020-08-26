ЦСКА договорился о переходе полузащитника "Херенвена"

ЦСКА близок к подписанию контракта с нигерийские полузащитником "Херенвена" Чидером Эджуке.

Об интересе ЦСКА к этому футболисту стало известно совсем недавно. В среду SCORENigeria сообщил о том, что футболист покинул расположение голландского клуба и отправился в Москву. Стороны пока окончательно не договорились об условиях контракта.

По данным СМИ российский клуб заплатит "Херенвену" 12 млн евро. Год назад голландцы приобрели игрока в норвежской "Волеренге" за сумму в шесть раз меньше.

В прошлом сезоне в чемпионате страны он отметился девятью голами в 25 матчах.