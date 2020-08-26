В Москве, где рестораны после снятия ограничений открылись одними из первых в стране, с рынка ушли до 20% игроков. В Санкт-Петербурге за март-август закрылось каждое десятое заведение общепита, расположенное на четырех ресторанных улицах города, подсчитали в Colliers International.

В июле темпы падения оборота в общепите замедлились - до -28,2% год к году, по оценке минэкономразвития. В июне показатель был -42,9%, в мае составлял -52,1%. По данным Росстата, в России до пандемии насчитывалось более 85 тысяч ресторанов, кафе и баров. В отрасли было занято до 1,3 млн человек.

Большинство ресторанов находятся в минусе по прибыли либо двигаются к нулю. Это связано с долгами по договорам поставки продуктов, арендными обязательствами и выплатой заработной платы персоналу, отмечает советник президента ФРиО по правовым вопросам Олимпиада Знаменская. По ее словам, рестораторы отмечают усиление внимания контролеров к соблюдению заведениями рекомендаций Роспотребнадзора. Проверяющие делают фото- и видеофиксацию, при наличии нарушений составляется протокол. Максимальный штраф для юрлиц равен 500 тысячам рублей. Как говорит основатель ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов, заведения стараются соблюдать все нормы и рекомендации, однако дела автоматически направляются в суд без выслушивания доводов рестораторов.

В России до пандемии работало около 85 тысяч кафе, баров и ресторанов

Пока от привычного потока гостей вернулось только 30%, говорит совладелец гастрономической улицы strEAT Максим Попов. Основную ставку по увеличению числа гостей, в случае благоприятного прогноза с COVID-19, рестораторы делают на начало - середину осени.