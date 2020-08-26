Два человека погибли в ходе протестов в штате Висконсин

Два человека погибли от огнестрельных ранений в городе Кеноша в Висконсине, где продолжаются акции протеста из-за инцидента с пострадавшим от рук полиции афроамериканцем.

По некоторым данным, пострадал еще один человек. Жизнь его вне опасности, сообщает газета USA TODAY.

В связи с инцидентом полиция разыскивает мужчину с длинноствольным оружием. Улицы патрулирует группа "ополчения". Однако в офисе шерифа Дэвида Бета не подтвердили, связаны ли эти лица со стрелком.

Стрельба произошла на третью ночь ожесточенных протестов в Кеноше после того, как полицейский выстрелил в афроамериканца Джейкоба Блейка сзади с близкого расстояния, когда он садился в машину. В городе были сожжены здания, выбиты окна и разграблены магазины.