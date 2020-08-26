Два обломка Сихотэ-Алинского метеорита продали на аукционе Christie's

Два обломка Сихотэ-Алинского метеорита были проданы на онлайн-аукционе, проведенном аукционным домом Christie's. Железо-никелевый фрагмент причудливой формы весом 8,1 килограмма, покрытый темной окалиной с редкими светлыми проблесками, ушел за 17,5 тысяч долларов.

Эксперты считают, что этот обломок - часть внешней поверхности метеорита общей массой около 100 тонн, разрушившегося в атмосфере в районе поселка Бейцухе Приморского края и выпавшего железным дождем на площади около 35 квадратных километров, уточняет ТАСС.

Второй обломок Сихотэ-Алинского метеорита массой 1,3 килограмма продан за 13,5 тысяч долларов. Как отмечается на сайте аукционного дома Christie's, эти обломки - "часть крупнейшего метеоритного дождя, обрушившегося на Землю, возможно, с момента зарождения цивилизации".