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Рубрика: Экономика

Эксперт объяснил, можно ли самому точно рассчитать будущую пенсию

Текст: Ольга Игнатова
Можно ли самостоятельно и точно рассчитать начисление пенсии? И как не разочароваться при получении первых выплат? Практические советы читателям "Российской газеты" дали эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самому рассчитать точный размер будущей пенсии практически невозможно, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет

- Почему это невозможно? Если человек работал в советские годы, то у него есть не страховые периоды. Это касается всех, кто работал до 2001 года. Как они зачитываются в общий стаж и сколько стоят, знают только в Пенсионном фонде. На сайте ПФР есть так называемый пенсионный калькулятор, который учитывает стаж, заработки, периоды, когда за работника не перечислялись страховые взносы (например, когда женщина была в декрете или человек ухаживал за инвалидом I группы), возраст выхода на пенсию, но все равно его расчеты будут очень приблизительными, - поясняет эксперт.

Это признают и в самом Пенсионном фонде. Ранее в ПФР "Российской газете" уточнили, что полученные с помощью пенсионного калькулятора результаты расчета страховой пенсии носят исключительно условный характер и не должны восприниматься, как реальный размер будущей пенсии. "Фактический размер страховой пенсии рассчитывается Пенсионным фондом при обращении за ее назначением с учетом всех сформированных пенсионных прав и льгот, предусмотренных пенсионным законодательством на дату назначения пенсии", - добавили в ПФР.

Напомним, накануне Счетная палата обнародовала результаты выборочной проверки деятельности ПФР по организации индивидуального (персонифицированного) учета граждан. Проверка проводилась в отделениях по Москве, Московской и Саратовской областям, а также в Межрегиональном информационном центре Пенсионного фонда.

Выявилось несколько серьезных системных ошибок. "Старая история - когда родственники продолжают получать пенсию умершего члена семьи. Закон же не обязывает нас бежать в Пенсионный фонд и сообщать о смерти кого-то из близких. ЗАГСы должны сами передавать такие сведения в ПФР. Бывают сбои и накладки, пенсия продолжает приходить, и родственники, особенно если осталась банковская карточка умершего, продолжают спокойно пользоваться деньгами. Рано или поздно ПФР обнаружит переплату и постарается взыскать деньги. Только с чего взыскивать то, если окажется, что человек, получавший не причитающиеся ему средства, нигде официально не работает", - отмечает Александр Сафонов.

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Еще одна старая проблема - когда стаж и доходы "присваиваются" не тому, кто их реально заработал. Из-за путаницы в данных МВД и налоговой службы один СНИЛС (индивидуальный лицевой счет) присваивается сразу нескольким людям. И кто-то оказывается с незаслуженным выигрышем, а кто-то - незаслуженно обделенным. Бывает, что при назначении или перерасчете пенсий не учитываются спецстажи. "Жил и работал человек в зоне с радиацией, а записей никаких нет. Или ухаживал за инвалидом, а нигде это не отражено", - говорит Сафонов.

Для того, чтобы не разочароваться при получении первой пенсии, эксперт советует почаще проверять состояние лицевого счета застрахованного. Сделать это можно через сайт Пенсионного фонда России или портал госуслуг. Там содержится актуальная информация о страховом стаже человека и начисленных ему страховых коэффициентах (баллах), которые зависят от зарплаты и отчислений работодателей. Если точность начисления баллов можно проверить, вспомнив свою зарплату или запросив справку 2-НДФЛ у работодателя за все годы работы, то свой официальный стаж все хорошо знают.

"Если пенсионный возраст уже подошел и пенсию вот-вот должны назначить, то самый верный путь обезопасить ее от ошибок - взять свою трудовую и сходить в местный ПФР. Пусть при вас сверят данные из книжки с данными системы персонифицированного учета. Доверяйте, но проверяйте", - советует эксперт.

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