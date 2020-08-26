Россиянам порекомендовали удалять некоторые смс-сообщения

Есть смс-сообщения, которые нужно вовремя удалять. Об этом рассказал директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

По его словам, небезопасно хранить в смартфоне смс-сообщения с конфиденциальными данными. Эксперт пояснил, что преступники могут воспользоваться даже ссылками для одноразового доступа в личный кабинет, которые присылаются с помощью смс, пишет агентство "Прайм". Важно удалять и все сообщения с паролями от сайтов.

Специалист также призвал позаботиться о защите информации в своем телефоне, установив пароль. Кроме того, устройство всегда должно быть заблокировано, даже если находится в поле вашего зрения.