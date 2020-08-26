Эксперты оценили перспективы новых политических сил

Зарегистрированные в этом году партии отвечают запросу избирателей на обновление политической системы. Они смогут успешно выступить на региональных выборах в сентябре и на думских в 2021 году, если грамотно донесут до избирателей свои идеи. К такому выводу пришли специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), ознакомившись с программами политических стартапов.

В среду свои предложения на площадке ЭИСИ представили лидеры Партии прямой демократии, партий "Новые люди", "За правду" и "Зеленая альтернатива". Все они зарегистрированы минюстом минувшей весной и уже принимают участие в региональных и муниципальных кампаниях в рамках Единого дня голосования 13 сентября. По данным ЦИК, партию "Новые люди" представляет 521 кандидат, "За правду" - 476, Партию прямой демократии - 173 и "Зеленую альтернативу" - 82 кандидата.

"От того, насколько эффективно выступят новые политические партии на выборах в Единый день голосования 13 сентября, может сильно измениться расклад на выборах в Госдуму в следующем году, - отметил президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. - И потому соревнование среди новичков, среди новобранцев, для нас имеет особое значение".

Новички же не намерены выступать в роли статистов, ни в этом году, ни в следующем. "Наша политическая система выработала свой ресурс, она должна создаваться заново", - считает Александр Казаков, заместитель председателя партии "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин. Себя эта новая политическая сила рассматривает как одного из создателей новой системы. Идеология партии, по словам Казакова, основана на нескольких тезисах. Это ликвидация несправедливого социального расслоения, противодействие "цветным революциям", защита русского мира и традиционных ценностей. Среди конкретных предложений - введение прогрессивной шкалы налогообложения и безусловного базового дохода в размере 2500 рублей на человека. Последняя мера "позволит решить ряд проблем, например, с оплатой ЖКХ, но не даст лежать на печи", отметил Казаков. В партии считают, что эти ценности разделяют значительное число россиян и рассчитывают на широкую поддержку.

Новички не намерены на выборах выступать в роли статистов

Лидер партии "Новые люди" бизнесмен Алексей Нечаев также недоволен нынешним политическим раскладом. По его мнению, парламентским партиям противостоит радикальная непарламентская оппозиция, которая много критикует, но мало предлагает. "Новые люди" намерены выступить в роли конструктивных критиков власти и провести на выборные должности "деятельное меньшинство". Свой потенциальный электорат в партии оценивают в 35% российских избирателей. Это люди, выступающие за перемены даже в ущерб стабильности, пояснил Нечаев. В основе идеологии "Новых людей" - изменения, направленные на развитие бизнеса и снятие ограничений для предпринимателей. Среди предложений - реформа МВД, в том числе в части безопасности дорожного движения, выборность участковых инспекторов, 20-летний мораторий на налогообложение самозанятых, льготы для выпускников вузов при трудоустройстве и так далее. Свою партию Алексей Нечаев назвал современной, "без вождизма", нацеленной на создание социальных лифтов.

За значительный процент избирателей - порядка 15% имеющих право голоса россиян - готова побороться "Зеленая альтернатива". Ее лидер Руслан Хвостов считает, что именно столько граждан серьезно относятся к вопросам экологии. "Если рассматривать нас в сравнении с конкурентами, то они остались в 1990-х, они сосредоточены на решении локальных проблем экспертным сообществом. Мы больше про людей и про разговор с ними на максимально понятном языке", - сказал он. В партии выступают за переход промышленности на "зеленые технологии" и за национализацию ресурсодобывающих предприятий. Если природные богатства и их производные будут принадлежать государству, россияне смогут получать безусловный доход, считают в "Зеленой альтернативе". Что же касается налогов, то граждане сами должны "относить их в кассу", уверен Руслан Хвостов. Это увеличит вовлеченность жителей в дела страны, добавил он. В этом году партия намерена побороться за депутатские места в региональных заксобраниях, упор сделан на промышленные регионы, где экологические проблемы стоят наиболее остро. Так, "Зеленая альтернатива" надеется на успех своих кандидатов на выборах в парламент Челябинской области, это существенно облегчит регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы в следующем году.

Еще одна новая политическая сила заявляет об отсутствии у нее правой, левой или какой бы то ни было другой обещепринятой идеологии. Это Партия прямой демократии, которую возглавляет создатель игры World of Tanks Вячеслав Макаров. "Мы исходим из убеждения, что избиратель знает лучше в любой ситуации. Мнение избирателя для нас важнее всего", - сказал он. По мнению Макарова, депутат должен быть рупором тех, кто за него проголосовал. Для этого необходимо создать прямые каналы связи с избирателями на различных цифровых платформах. "Нашей задачей является внедрение механизмов прямой демократии на всех уровнях - от муниципального до федерального", - заявил он. Своими избирателями Макаров назвал жителей крупных городов и пользователей интернета.

Появление новых партий говорит о том, что политическая система работает

Эксперты ЭИСИ считают, что у новых партий есть шансы на успех, если они смогут правильно выстроить диалог с целевой аудиторией. "Существует некий кризис представительства, есть запрос на появление новых политических сил", - отметил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. "Появление новых партий говорит о том, что политическая система работает", - считает Алексей Чеснаков. Он посоветовал новым партиям сосредоточиться на запросах избирателей и том "смысловом" продукте, который им предлагается. "Как известно, голосуют за идеи, на не за идеологию. Поэтому формулировка базовых идей, которые в голове у избирателей должны отличать вас от конкурентов, это сейчас главная задача. Если вы с ней справитесь эффективно, то в 2021 году вас ждет хороший результат", - заявил эксперт.