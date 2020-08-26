Енотовидные собаки оказались восприимчивы к коронавирусу

Ученые из немецкого института Фридриха-Лёффлера пришли к выводу, что енотовидные собаки (не путать с енотами) являются потенциальным промежуточным хозяином в передаче коронавируса.

Как показали опыты, инфицированные вирусом животные быстро передавали его другим посредством прямого контакта.

Более 50 миллионов енотовидных собак содержатся на коммерческих фермах в Китае для производства меха, и ученые предполагают, что енотовидные собаки могли сыграть свою роль в распространении коронавируса.

Статья о работе немецких ученых размещена на сайте препринтов BioRxiv и в настоящее время проходит рецензирование.