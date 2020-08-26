"Формула-1" добавила в календарь несколько этапов

Руководство чемпионата мира в классе машин "Формула-1" решило отменить Гран-при Китая в нынешнем сезоне, информирует пресс-служба организации.

Изначально он был перенесен на неопределенный срок в феврале, в июле стало известно, что на территории Китая отменили все международные соревнования, за исключением тестовых к предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине.

В то же время календарь "Формулы-1" был увеличен до 17 этапов. До конца года состоятся этапы в Турции (15 ноября), два - в Бахрейне (25 ноября и 6 декабря) и Гран-при Абу-Даби (13 декабря), который станет заключительным в сезоне. Гонки в России запланированы с 25 по 27 сентября.

На данный момент в чемпионате было проведено шесть этапов. По итогам шести гонок в индивидуальном зачете лидирует пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (132 очка).