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26.08.2020 19:34
Рубрика: Власть

Игра на разорение

Генпрокуратура и Центробанк обнаружили в интернете опасные псевдофинансовые сайты
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)
Генпрокуратура добилась блокировки 24 сайтов мошенников, которые предлагали гражданам "выгодное вложение" в акции и игру на бирже, а также льготное "погашение" кредитов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, Генеральная прокуратура совместно с Банком России и Роскомнадзором выявили в сети 24 информационных ресурса, которые под видом достоверной содержали информацию, создающую угрозу работе добросовестных кредитных организаций. Кроме того эти сайты могли причинить вред имуществу физических и юридических лиц.

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Так, по данным Генпрокуратуры, на них размещалась информация о привлекательности получения гражданами и организациями различных финансовых услуг. Причем предоставляли эти услуги лица, которые не имели их права оказывать. А перечисленные на ресурсах якобы финансовые организации не имели лицензий Банка России на проведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. То есть, если человек обратится к финансистам-мошенникам, то он рискует не только потерять вложенные в "растущие акции" деньги, но и в итоге оказаться вообще без средств к существованию и имущества. В итоге все эти сайты после обращения Генпрокуратуры были оперативно заблокированы Роскомнадзором.

Если человек обратится к финансистам-мошенникам, то он рискует не только потерять вложенные деньги, но и вообще остаться без имущества 

Как отметили в надзорном ведомстве, все данные прокурорской проверки переданы в МВД. Это сделано для того, чтобы выявить и привлечь к уголовной ответственности разместивших противоправную информацию в интернете.

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