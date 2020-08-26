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Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у "Русстройбанка" 175 млн рублей

Текст: Иван Егоров

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у "Русстройбанка" 175 млн рублей.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, заместитель Генпрокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего вице-президента АО "Русстройбанк" Максима Белякова и его знакомого - бизнесмена Захара Котова. Их обвиняют в растрате 175 млн рублей банка.

Как сообщили в Генпрокуратуре, по версии следствия, вице-президент банка Беляков, действуя совместно с бывшим председателем правления Струковым и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в течение 2015 года обеспечивал выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам. Как считает следствие, это были заведомо подставные компании, которые не занимались реальной финансово-хозяйственной деятельностью.

По данным следствия, бизнесмен Котов как раз и обеспечивал подписание фиктивных документов от лица коммерческих организаций, а также контролировал движение денежных средств и их перечисление на подконтрольные счета. В результате банку был причинен ущерб на сумму 175 млн рублей, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Мещанский районный суд.

Как отметили в Генпрокуратуре, в отношении председателя правления банка Андрея Струкова уголовное дело выделено в отдельное производство. Он скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в международный розыск. По некоторым данным, Струков находится в США.

Лицензия у "Русстройбанка" банка была отозвана в декабре 2015 года. По данным ЦБ, "дыра" в капитале банка на момент отзыва лицензии составила 10,8 млрд рублей.

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