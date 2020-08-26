Гинцбург: Анализы перед прививкой от COVID-19 сдавать не надо

Проводить тест на коронавирус и антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно, сообщил сегодня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

Он отметил, что это не касается участников пострегистрационных исследований - у добровольцев будут брать различные анализы.

"Во время пострегистрационных исследований будут массу анализов брать. А в плане гражданского оборота никаких анализов сдавать не нужно", - прояснил сегодня Александр Гинцбург РИА Новости.

Ученый ответил на вопрос, нужна ли вакцинация тем, кто уже переболел COVID-19. Если человек недавно переболел коронавирусом, он должен сообщить об этом врачу, и тот примет решение, нужно ли сдавать дополнительные анализы.

"Единственное только, если человек скажет, что недавно он переболел, то здесь надо врачу решить, стоит ли проверить что-то или нет. А так никаких дополнительных анализов не предусмотрено", - пояснил Гинцбург.

Вчера стало известно, что Минздрав РФ выдал разрешение на проведение пострегистрационных клинических испытаний (третья фаза) вакцины, разработанной в НИЦ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что многие страны проявляют интерес к российскому препарату, фонд получил заявки более чем из 20 стран на поставки миллиарда доз вакцины от COVID-19. Пострегистрационные клинические исследования с участием 40 тысяч добровольцев начнутся в ближайшее время и, по плану, пройдут не только в России, но также в Беларуси, Саудовской Аравии, Филиппинах, ОАЭ и, возможно, в Бразилии или Индии. Со следующей недели стартует набор волонтеров. При этом в РФПИ отмечали, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.