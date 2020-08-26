Глава МВД Франции защитил право загорать топлес

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин выступил в защиту права загорать топлес на пляже. Это произошло после того, как два жандарма попросили "одеться" группу женщин, отдыхавших без купальников на пляже в приморском городке Сент-Мари-ла-Мер.

В заявлении местной жандармерии, обнародованном в Facebook, говорилось, что стражи порядка действовали на основании жалобы, поданной отдыхавшей рядом на пляже семьей. Действия жандармов вызвали лавину критики в социальных сетях, пользователи задавались вопросом, не стала ли такая практика запрещенной. После того, как об этой истории стало известно медиа, написавшим об "ущемлении" гражданских свобод, в жандармерии признали, что действия сотрудников были "грубыми", однако заявили, что офицеры хотели только успокоить ситуацию, сообщает Guardian.

На произошедшее отреагировал и глава МВД Джеральд Дарманин, написав в Twitter, что "неправильно, когда женщин предупреждают об их одежде". "Свобода загорать топлес - это нечто драгоценное. И это нормально, что чиновники могут признать свои ошибки", - пояснил министр. Пресс-секретарь французской жандармерии Мэдди Шерер также высказалась на этот счет, заверив, что публика "всегда будет видеть ее в военной форме", однако пояснив, что действия двух жандармов были "неуклюжими".

Загорание топлес во Франции по закону не считается административным правонарушением, хотя оно может быть ограничено распоряжениями местных властей. Тем не менее, загорающих топлес в последние годы на французских пляжах стало гораздо меньше, чем раньше, из-за того, что молодые женщины все больше обеспокоены сексуальными домогательствами. Согласно недавнему опросу агентства Ifop, менее 20 процентов француженок в возрасте до 50 лет сейчас загорают топлес по сравнению с 28 процентами 10 лет назад и 43 процентами в 1984 году. При этом француженки менее склонны загорать топлес, чем представительницы некоторых других европейских стран: о том, что они загорают без купальника заявили почти половина испанок и 34% немок.