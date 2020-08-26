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26.08.2020 08:07
Рубрика: Экономика

Глава Роспатента назвал самые интересные изобретения этого года

Текст: Алексей Дуэль
Изобретения, позволяющие оценить по голосу психоэмоциональное состояние человека, определить рак молочной железы с помощью искусственного интеллекта и воспроизводящие звуки по мимике человека, - лидеры рейтинга необычных изобретений главы Роспатена Григория Ивлиева.
Глава Роспатена Григорий Ивлиев. Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости Глава Роспатена Григорий Ивлиев. Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
Глава Роспатена Григорий Ивлиев. Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости

Документы на их регистрацию были поданы в этом году.

Фото: iStock
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"Ученые Новосибирского госуниверситета разработали технологию оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала, - рассказал Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости. - Мне и моим коллегам разработка понравилась, ведь мы по тону сможем определить психоэмоциональное состояние человека - тревогу, депрессию".

Еще одна технология, поразившая главу Роспатента, - система искусственного интеллекта, способная распознать рак молочной железы на ранней стадии.

Сбербанк запатентовал голосового помощника, распознающего речь человека по его мимике. Кроме того, специалисты ABBYY смогли предложить программу, повышающую качество и скорость обработки цифровых документов.

Экономика Бизнес Инновации Общество Наука Правительство Минэкономразвития Роспатент

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