Глава Роспатента назвал самые интересные изобретения этого года

Изобретения, позволяющие оценить по голосу психоэмоциональное состояние человека, определить рак молочной железы с помощью искусственного интеллекта и воспроизводящие звуки по мимике человека, - лидеры рейтинга необычных изобретений главы Роспатена Григория Ивлиева.

Документы на их регистрацию были поданы в этом году.

"Ученые Новосибирского госуниверситета разработали технологию оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала, - рассказал Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости. - Мне и моим коллегам разработка понравилась, ведь мы по тону сможем определить психоэмоциональное состояние человека - тревогу, депрессию".

Еще одна технология, поразившая главу Роспатента, - система искусственного интеллекта, способная распознать рак молочной железы на ранней стадии.

Сбербанк запатентовал голосового помощника, распознающего речь человека по его мимике. Кроме того, специалисты ABBYY смогли предложить программу, повышающую качество и скорость обработки цифровых документов.