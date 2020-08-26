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26.08.2020 18:16
Рубрика: Экономика

Лишь бы не было волны

Главные экономики мира скоро восстановятся, если не помешает коронавирус
Текст: Роман Маркелов
Все экономики стран "большой двадцатки" (G20), кроме китайской, в этом году просядут, прогнозирует рейтинговое агентство Moody"s. В частности, ВВП России, входящей в G20, по мнению аналитиков агентства, снизится на 5,5%, что примерно совпадает с ожиданиями Банка России и минэкономразвития. Сдерживать восстановление экономик стран G20, которое должно начаться в 2021 году, теоретически может необычность и непредсказуемость текущего кризиса - так, окончательные цифры теперь будут зависеть от того, будет ли вторая волна пандемии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Общее падение экономики в странах G20 в этом году составит 4,6%, но в 2021 году ожидается рост на 5,3%, следует из обновленного квартального прогноза Moody"s. Там ожидают, что падение ВВП затронет все страны "большой двадцатки", кроме Китая (впрочем, для темпов развития китайской экономики ее ожидаемый рост на 1,9% в 2020 году можно назвать провальным. - "РГ"). Восстановление ведущих экономик может затянуться, если мир столкнется с новым витком пандемии: повторение ограничений, связанных с передвижением, логистикой и т.д., может уничтожить восстановительный рост.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Россия с прогнозируемым Moody"s снижением экономики на 5,5% находится примерно посередине среди других стран G20. Больше остальных от текущего кризиса по итогам года пострадает экономика еврозоны (-9%), Мексики (-10%), Великобритании (-10,1%) и Аргентины (-12%). Наименее губительным коронакризис, помимо Китая, окажется для экономики Южной Кореи - она, по прогнозу Moody"s, снизится на 0,8%.

По текущему прогнозу Банка России, российская экономика в 2020 году просядет на 4,5-5,5%. В дальнейшем ЦБ ожидает восстановительный рост на 3,5-4,5% в 2021 году и 2,5-3,5% в 2022 году - то есть "в ноль", до уровня 2019 года, объем ВВП может только через два года. Траектория дальнейшего восстановления экономики может быть неустойчивой в связи с произошедшим падением доходов, сдержанным поведением потребителей, осторожными настроениями бизнеса, а также ограничениями со стороны внешнего спроса, подчеркивают в Банке России. При этом, по прогнозу Moody"s, российская экономика в 2021 году может вырасти на 2,2%.

В минэкономразвития ранее отметили, что снижение российского ВВП уже замедляется. Так, в июле экономика снизилась на 4,7% (год к году) по сравнению с июньскими 6,4%. Ключевой вклад в улучшение показателей, по мнению минэкономразвития, внесло оживление в потребительском секторе. Негативнoе же влияние на показатели ВВП продолжал оказывать добывающий сектор. В целом по году минэкономразвития ожидает снижения экономики на 4,8%.

Примерно к этой оценке склоняются и в минпромторге. Ранее глава ведомства Денис Мантуров заявил, что меры правительства позволят ограничить спад российской экономики 5% в 2020 году, а в 2021 году - вернуть ее к росту.

Цитата

Максим Орешкин,  помощник президента России:

"2020 год стал годом больших вызовов. Если посмотреть на экономику, то, по последним международным оценкам, ВВП глобальный упадет на 5%. То есть только в этом году мир потеряет три года экономического роста"

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