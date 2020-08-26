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26.08.2020 17:37
Рубрика: Общество

Голикова рассказала о сроках регистрации второй вакцины от CОVID-19

Текст: Галина Мисливская

Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", которую готовит ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске, может получить регистрацию уже в конце сентября - начале октября. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС
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"В конце сентября мы планируем, что будут завершены клинические исследования еще одной вакцины российского производства на базе государственного научного центра "Вектор". Эта вакцина на основе пептидных антигенов получила название "ЭпиВакКорона", и думаю, что в конце сентября-начале октября она также будет зарегистрирована", - сказала она.

Вице-премьер добавила, что по результатам первой и второй стадий клинических исследований осложнений у вакцинируемых не выявлено.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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