Голикова: Российскую вакцину от COVID-19 хотят приобрести 27 стран

Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", которую готовит ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске, может получить регистрацию уже в конце сентября - начале октября. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В конце сентября мы планируем, что будут завершены клинические исследования еще одной вакцины российского производства на базе государственного научного центра "Вектор". Эта вакцина на основе пептидных антигенов получила название "ЭпиВакКорона", и думаю, что в конце сентября-начале октября она также будет зарегистрирована", - сказала она.

Вице-премьер добавила, что по результатам первой и второй стадий клинических исследований осложнений у вакцинируемых не выявлено.