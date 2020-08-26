Заболеваемость COVID-19 в России с марта снизилась в 54 раза

"В настоящее время в Российской Федерации наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - сказала она.
"С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекцией снизились в 54 раза. На сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%", - сообщила вице-премьер.
При этом Татьяна Голикова уточнила, что большинство пациентов переносит заболевание бессимптомно, случаи тяжелого течения болезни составляют 3,2% от общего количества.
Голикова: Российскую вакцину от COVID-19 хотят приобрести 27 стран
"Сегодня, по информации министерства иностранных дел России, выразили желание о приобретении вакцины против новой коронавирусной инфекции, российской вакцины, 27 стран мира", - сказала она.
В их числе Голикова назвала Беларусь, Азербайджан, Бразилию, Венесуэлу, Казахстан. "И также должна отметить, по имеющейся у нас информации, 26 стран внимательно наблюдают за теми результатами клинических исследований на третьей фазе, которые мы получим по результатам "Спутника-5", - добавила вице-премьер.
Голикова рассказала о сроках регистрации второй вакцины от CОVID-19
Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", которую готовит ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске, может получить регистрацию уже в конце сентября - начале октября. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"В конце сентября мы планируем, что будут завершены клинические исследования еще одной вакцины российского производства на базе государственного научного центра "Вектор". Эта вакцина на основе пептидных антигенов получила название "ЭпиВакКорона", и думаю, что в конце сентября-начале октября она также будет зарегистрирована", - сказала она.
Вице-премьер добавила, что по результатам первой и второй стадий клинических исследований осложнений у вакцинируемых не выявлено.