Городок Сан-Джованни-ин-Гальдо предлагает путешественникам, планирующим посетить Италию с августа по октябрь, заселиться в пустующие дома населенного пункта на безвозмездной основе.

Все дело в том, что всего за несколько десятилетий население Сан-Джованни-ин-Гальдо, который находится в 40 минутах езды от Адриатического побережья и Апеннинских гор, сократилось до 539 человек. Практически вся местная молодежь уехала на заработки в Рим. Туристы смогут бесплатно провести семь ночей в некоторых свободных домах.

Акция нацелена на то, чтобы вдохнуть новую жизнь в крошечную деревню. Ожидается, что сэкономленные на жилье средства путешественники потратят для осмотра уникальных достопримечательностей региона. На участие в программе подано уже более восьми тысяч заявок. По словам главы местной культурной ассоциации Стефано Тротта, проектом заинтересовались не только европейцы, но и жители Казахстана, России, США, Канады и Австралии.

Спрос оказался настолько велик, что в деревне просто не хватило домов - она может принять от 5 до 12 посетителей в неделю. В качестве альтернативы отдыхающим предложили разместиться в соседних деревнях. В некоторых из них можно снять номер с видом на море всего за два евро в сутки.