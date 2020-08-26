Новости

Иран предоставит инспекторам МАГАТЭ доступ на бывшие ядерные объекты 23:47
Трамп направил Национальную гвардию в Висконсин 23:30
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 23:12
ОМОН пресек акцию оппозиции в центре Минска 22:59
"Зенит" потерпел поражение от "Динамо" в Москве в матче с двумя удалениями 22:54
Ректор РЭУ им.Плеханова покинул свой пост 22:22
Четверть месячной нормы осадков выпала за среду в столице 21:43
Замминистра обороны наградил участников кинологического конкурса 21:18
Путин и Конте обсудили вакцины от коронавируса 21:05
В Минобороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между РФ и Грецией 20:52
Минэнерго хочет повысить надежность передающих электроэнергию компаний 20:48
Захарова заявила о вмешательстве Запада в дела Беларуси 19:59
В Керчи жители нескольких домов эвакуированы после взрыва газа 19:56
Генпрокуратура проверит, как отчуждались акции Башкирской содовой компанией 19:40
Эксперт отметил преимущества сухой вакцины над обычной 19:25
В районах Марьино и Бабушкинский запустят программу "Миллион призов" 19:10
Тедеско прокомментировал невызов Соболева в сборную 19:02
В аэропорту Кольцово устроили авиапленэр 19:00
Астраханские судостроители спустили на воду новейший танкер-химовоз 18:49
Енотовидные собаки оказались восприимчивы к коронавирусу 18:42
Лесной пожар в заповеднике "Утриш" под Анапой полностью потушен 18:33
Количество пропавших в России детей снизилось в полтора раза 18:25
Путин обещал предоставить Беларуси вакцину от коронавируса в числе первых 18:25
В Керчи произошел взрыв в многоэтажном доме 18:22
В Симферополе открыли мемориал в память об убитых в Ейске крымских сиротах 18:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
26.08.2020 23:47
Рубрика: В мире

Иран предоставит инспекторам МАГАТЭ доступ на бывшие ядерные объекты

Текст: Максим Макарычев

Иран согласился предоставить доступ инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к двум предполагаемым бывшим ядерным объектам. В совместном заявлении представителей Исламской Республики и МАГАТЭ говорится, что Иран делает этот шаг в знак доброй воли для урегулирования нерешенных вопросов, связанных с ядерными гарантиями. Соглашение было достигнуто во время визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который прибыл в понедельник в Тегеран для консультаций с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи. В ходе встречи были согласованы даты инспекций и характер проверки, детали которой не сообщаются. В заявлении говорится, что в данном контексте у МАГАТЭ не было дополнительных вопросов к Ирану или дальнейших запросов на доступ к объектам.

Фото: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais, Pool
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Глобальный наблюдательный орган за атомной энергией ранее критиковал Иран за то, что он не ответил на его вопросы о возможном нахождении ядерных материалов и, связанной с ядерной, деятельности в этих двух местах, а также отказал международным инспекторам в доступе на них, сообщает ВВС. В МАГАТЭ полагают, что эти действия происходили задолго до 2015 года, когда Иран заключил ключевую сделку с "шестеркой" ведущих стран, которая ограничила его ядерную программу. Иран настаивает на том, что он никогда не стремился к ядерному оружию и его атомная программа носит исключительно мирный характер. Однако, данные, ранее собранные МАГАТЭ, позволяют комментаторам предположить, что до 2003 года он проводил "ряд мероприятий, связанных с разработкой ядерного взрывного устройства".

МАГАТЭ поручено проверять заявления Ирана в соответствии с Соглашением о всеобъемлющих гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия и содействовать дополнительному протоколу, который Иран согласился выполнить в 2015 году. В своем последнем отчете о соблюдении гарантий иранской стороной, опубликованном в июне, МАГАТЭ выразило озабоченность по поводу возможного присутствия в период с 2002 по 2003 год на одном из объектов природного урана в виде металлического диска. Позже в этом районе была проведена международная инспекция, которая не подтвердила данные предположения.

В мире Ближний Восток Иран Международные организации МАГАТЭ Ядерная программа Ирана

Главное сегодня

Путин и Конте обсудили вакцины от коронавируса
Голикова: Российскую вакцину от COVID-19 хотят приобрести 27 стран
Мишустин рассказал о нацпрограмме развития Дальнего Востока до 2024 года
Курс доллара превысил 76 рублей
Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года
Как начинается новый учебный год в разных странах
Лукашенко пообещал решить ситуацию в стране "в ближайшее время"