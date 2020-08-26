Иран предоставит инспекторам МАГАТЭ доступ на бывшие ядерные объекты

Иран согласился предоставить доступ инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к двум предполагаемым бывшим ядерным объектам. В совместном заявлении представителей Исламской Республики и МАГАТЭ говорится, что Иран делает этот шаг в знак доброй воли для урегулирования нерешенных вопросов, связанных с ядерными гарантиями. Соглашение было достигнуто во время визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который прибыл в понедельник в Тегеран для консультаций с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи. В ходе встречи были согласованы даты инспекций и характер проверки, детали которой не сообщаются. В заявлении говорится, что в данном контексте у МАГАТЭ не было дополнительных вопросов к Ирану или дальнейших запросов на доступ к объектам.

Глобальный наблюдательный орган за атомной энергией ранее критиковал Иран за то, что он не ответил на его вопросы о возможном нахождении ядерных материалов и, связанной с ядерной, деятельности в этих двух местах, а также отказал международным инспекторам в доступе на них, сообщает ВВС. В МАГАТЭ полагают, что эти действия происходили задолго до 2015 года, когда Иран заключил ключевую сделку с "шестеркой" ведущих стран, которая ограничила его ядерную программу. Иран настаивает на том, что он никогда не стремился к ядерному оружию и его атомная программа носит исключительно мирный характер. Однако, данные, ранее собранные МАГАТЭ, позволяют комментаторам предположить, что до 2003 года он проводил "ряд мероприятий, связанных с разработкой ядерного взрывного устройства".

МАГАТЭ поручено проверять заявления Ирана в соответствии с Соглашением о всеобъемлющих гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия и содействовать дополнительному протоколу, который Иран согласился выполнить в 2015 году. В своем последнем отчете о соблюдении гарантий иранской стороной, опубликованном в июне, МАГАТЭ выразило озабоченность по поводу возможного присутствия в период с 2002 по 2003 год на одном из объектов природного урана в виде металлического диска. Позже в этом районе была проведена международная инспекция, которая не подтвердила данные предположения.