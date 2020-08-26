Испанские регионы смогут вводить режим ЧП из-за коронавируса

В нем теперь говорится, что главы регионов, затронутых тем или иным бедствием, могут потребовать от центрального правительств установить на их территории режим ЧП (прежде он вводился во всем королевстве, так было, например, этой весной, когда начиналась пандемия коронавируса). И они будут иметь полный контроль над тем, что происходит в автономии, и, соответственно, нести полную ответственность.

Необходимость такого законодательного изменения стала очевидна в связи с начинающейся второй волной коронавируса. Правда, официальные лица Испании пока избегают использовать это термин. Согласно данным министерства здравоохранения королевства, в последние дни в среднем регистрировалось свыше 6 тысяч новых случаев заражения, что соответствует показателям конца марта - начала апреля. Некоторые регионы, такие как Мадрид или Каталония, резко выделяются, тут расположены самые крупные очаги инфекции (в начала пандемии в каждом из них было выявлено порядка 90 тысяч случаев коронавируса).

Власти ряда автономий ввели различные ограничения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Барам и ресторанам запрещено работать по ночам, людям рекомендовано не собираться в большие группы и больше времени проводить дома.

А центральные власти намерены привлечь армию для контроля за мерами по борьбе с распространением коронавируса. По словам Санчеса, в регионы будут отправлены порядка 2 тысяч военных.

Премьер также отметил, что не хотел бы еще раз водить карантин в Испании, хотя эта мера и позволила весной затормозить эпидемию. Во многом это связано с экономикой. Введенные в марте-апреле ограничения нанесли серьезный удар по ней. И новый рост числа заболевших в стране грозит Испании "тяжелыми месяцами".