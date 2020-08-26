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26.08.2020 17:23
Рубрика: В мире

Южная Корея закупит еще 40 истребителей F-35

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: Олег Кирьянов/РГ Фото: Олег Кирьянов/РГ
Фото: Олег Кирьянов/РГ

Южная Корея намерена закупить у США еще 40 истребителей пятого поколения F-35, половина из которых будет в палубной модификации, с вертикальным взлетом. Ориентировочная стоимость сделки - почти семь миллиардов долларов. Таким образом, всего Южная Корея будет иметь 80 истребителей F-35, включая двадцать, которые будут размещаться на первом авианосце Республики Корея (РК).

Фото: AFP/Jung Yeon-je
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Напомним, что в 2014 году Южная Корея подписала с США контракт на закупку 40 истребителей F-35 А в рамках первого этапа программы по модернизации ВВС РК. Эту сделку в Корее назвали "оборонным контрактом века", так как он стал самым дорогим за всю историю Вооруженных сил Южной Кореи, составив 6 миллиардов 400 миллионов вон. Однако уже тогда было ясно, что РК будут вынуждены продолжить закупку F-35, так как 40 машин было слишком мало, чтобы компенсировать массовое списание устаревших боевых самолетов ВВС РК. Изначально Сеул планировал закупить 60 F-35, но США отказались снизить стоимость, а Южная Корея не имела возможности выделить больше средств. В итоге пришлось снизить количество приобретаемых самолетов.

О намерении Сеула закупить еще 40 истребителей F-35 сообщила местная влиятельная газета "Чунан Ильбо", ссылаясь на слова анонимного источника в министерстве обороны страны. По словам военного, стоимость сделки оценивается в 8 триллионов вон или 6 миллиардов 700 миллионов долларов. У американского оборонного концерна Lockheed Martin Южная Корея намерена приобрести две модификации F-35 - как "А", так и "В". Первая является "обычным" вариантом истребителя пятого поколения, тогда как вторая - приспособленной для базирования на авианосцах версией. F-35 В может взлетать по укороченной полосе и садиться вертикально, из-за чего пришлось пожертвовать частью вооружений, дальностью полета, а стоимость в среднем возросла на 30 процентов по сравнению с F-35 А.

Сеул же из этой партии в 40 машин намерен в первую очередь заказать F-35 В, которые планирует разместить на своем первом авианосце. О намерении построить собственный авианосец Южная Корея сообщила недавно, опубликовав среднесрочный план развития Вооруженных сил РК на 2021-2026 годы. Авианосец будет иметь водоизмещение около 30 тысяч тонн, на нем будут базироваться 20 самолетов- как раз эти самые F-35 В. Спустить на воду авианосец собираются в начале 2030-х годов.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru
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Так как начинать планировать и строить такой крупный корабль необходимо уже сейчас, корейцы хотят как можно скорее договориться о приобретении F-35 В. По словам южнокорейских военных, Lockheed Martin пока отказывается предоставлять подробную информацию о F-35 В, которая необходимо для проектировки авианосца. Американцы говорят, что сведения об этом самолете являются секретными, а потому их передадут только после подписания контракта. Этим и объясняется причина, почему корейцы хотят из всей партии заказать сначала 20 единиц F-35 В, а затем столько же F-35 А.

По словам источника издания, план по закупке 40 самолетов F-35 будет утвержден на заседании Объединенного комитета начальников штабов ВС РК в октябре этого года.

Таким образом, в общей сложности Южная Корея в ближайшие годы получит 80 машин F-35, половина из которых в рамках первого контракта от 2014 года, а остальные - в рамках уже этой, новой сделки. По первой сделке ВВС РК получили 16 самолетов F-35 А, а оставшиеся 24 будут поставлены до конца 2021 года. Всего же у ВС РК будет 60 F-35 в варианте F-35 А и 20 в варианте F-35 В. Самолеты F-35 В хотя и будут базироваться на авианосце, но все равно будут находиться в подчинении Военно-воздушных сил, тогда как сам корабль будет входить в состав Военно-морских сил ВС РК.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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