У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Из WhatsApp уберут особенность, которая раздражает пользователей

Текст:   Антон Благовещенский
26.08.2020,  
16:27
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики WhatsApp добавят в приложение новый раздел, который позволит узнавать, сколько места в памяти смартфона занимают файлы, присланные через индивидуальные и групповые чаты.

В разделе, который получит название Storage Use ("Использование памяти"), можно будет оценить объем занятой памяти, а также узнать, к каким чатам WhatsApp они имеют отношения - это поможет не удалить случайно что-то важное. Там же будет предусмотрена функция очистки.

В смартфонах Xiaomi нашли серьезный недостаток

Сейчас в WhatsApp не предусмотрена возможность удаления сохраненных в память устройства файлов, при этом по умолчанию сохраняется весь контент, которым обмениваются участники бесед. Отсутствие функции очистки является поводом для критики мессенджера, пользователи которого вынуждены использовать сторонние приложения.

приложения
Фото: Epic Games Store
Какой ПК потребуется для запуска Hitman 3? Названы системные требования 11:33
Обновление Lightroom стерло фотографии пользователей iPhone и iPad 21.08.2020
Как не дать приложениям украсть данные со смартфона. Три простых совета 19.08.2020
мессенджеры
Фото: Скриншот игры Rainbow Six Siege
Ubisoft сделала Rainbow Six Siege бесплатной 10:12
В Telegram для Android появились видеозвонки. Как их включить? 13.08.2020
WhatsApp запустил важную функцию 04.08.2020
WhatsApp
WhatsApp радикально обновили. Пять главных улучшений 02.07.2020
Телефоны из WhatsApp нашлись в поиске Google. Это опасно? 09.06.2020